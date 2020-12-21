她的律師陳述案情，法庭翻譯一字一句翻給她聽。法官問她是不是情況屬實，她還沒張口，眼淚就「吧嗒吧嗒」掉下來。

「不是事實。」問做為證人出場的女房東 時，那個女人眼睛眨也不眨地一口咬定，「她的傷是工作時碰傷的。」

她吃一驚。為了證明婚姻的真實性，她找小帥的媽媽簽字，那麼討厭她的婆婆竟痛快地給她簽了。還有小帥的好朋友──她總共沒見過幾次面的一個男孩，也給她簽了字，還仗義地說，小帥不應該打人，特別是不應該打女人。她由此以為美國 人不會說謊，沒想到也有睜著眼說瞎話的。

「女士，我要提醒你，被告本人在去警察 局的路上，已經承認他毆打了原告。」法官念了一下警察審訊記錄，「當時押送的警察都聽見了──」念了七、八個警察的名字。

她後來知道，她報警以後，警察馬上去把小帥抓走了，但不知道有那麼多警察去抓他！

「我不確定，我沒看見……」那女人的聲音低了下去。

「被告，你為什麼要毆打原告？」

「我不想要她了，我不想再看見她。」小帥囁嚅著。她看出來他故作鎮靜，其實很緊張，他畢竟才十九歲。

「你不想要她，你應該告訴她，可以跟她離婚，但沒有權力打她。」法官義正詞嚴，卻不像她想像中的法官，更像是一位長輩或者老師。

法庭結束後，法官專門從審判台上走下來，親手交給她一張紙：「女士，我現在給你一個保護令。有了這個保護令，你可以離開他，不必為了得到合法身分而忍受非法暴力。」

她當時聽到法官這番話，眼淚差點又掉下來，國外也有包青天，這就是青天大老爺啊！（三○）