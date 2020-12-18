教堂外的毒葛藤（六）

他們隔三差五會去開房。有一次完事後，她說：我們在一起吧！他笑著說：我們現在不就是在一起嗎？你知道我要的是什麼，她說。對不起，我不能給你，他輕聲說。她自然知道他的意思，轉過身，不再說話。他頓了良久，說：我媽媽和她媽媽是大學同學，我們很早就認識了……她心裡發疼，卻還是不作聲。

那之後，他們之間有好幾個月沒有聯繫。痛楚和思念糾纏在一起，她被折磨得形銷骨立。她認真地想，她真的那麼在乎那個婚姻嗎？她意識到她的確在乎，她想和他大白天裡，手牽著手在校園裡比肩而立，而不是只能在陌生的旅店裡見面。她想把他介紹給她的家人、朋友和她種的花花草草。然而她又想到了，自己是這樣一個後來者，她憤恨自己到來的位置，她憤恨他一開始的欺瞞。

現在，她掉進去了，她對他的愛已然遠遠超越了那些恨，她已對他深深眷戀。對他的渴望如此清晰，又如此強烈，那渴望灼痛了她。她忍不住又聯繫了他。這長久的、難熬的靜默讓她意識到，她有多麼不想失去他，他是她一直尋找的那個人，裡裡外外都是。

我們沒有未來的。當他們又一次平躺在旅店柔軟的大床上時，他說。不，我可以等，我等你一輩子，她堅定地說。她這麼說的時候，心裡充滿了一種既絕望又悲涼的情緒。她這是在做一種權宜之計嗎？還是退而求其次？

秀芝，他抱緊了她。她聽到這熟悉的稱呼，心裡一熱。（六）