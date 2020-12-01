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遇（四）

孫愷愉

「我不能就這麼饒了他呀！這些年來他一直對我隱瞞，難道他不應該受到懲罰嗎？」

「這我不能回答你。但是如果你想感覺好點，您可以考慮原諒他。」

「那我不想感覺好點。」

「如果你是想找一個盟友，在這裡是找不到的。」珍妮說，「我不站邊，只是在問你一個簡單的問題。」

「我需要一個答案！」女人狂吼起來。她對珍妮的回應很不滿，卻沒有掛電話的意思。珍妮讓她在線上說了幾分鐘，終於切換到另一條線。

這個女人幾個星期後又來電，稱自己為「被老公背叛的女人」。珍妮從她的聲音和語氣認出她，而不是她對自己的描述。因為來電的人說自己被老公背叛的，不只一個。

「你現在可以原諒他了嗎？」珍妮再次問。女人重申不能，憤怒地掛了電話。

又過了幾個月，女人再次來電，珍妮說：「我最後一次問你，你願意原諒他嗎？你能把他看作一個慈愛的父親、一個親切友善的人嗎？」

「不，他抹去了我所有的美好回憶。我寧願他死，也不原諒他！」女人說道，語氣又冷又刺。

「好吧！」這回珍妮先掛了電話。

女人沒有再打電話過來。過了幾個月，珍妮在街上遇到一個老朋友，從她那裡得知，那個女人是她的姑媽，已經死於癌症

二十年後，珍妮已經不在電台了，但仍然有很多人喜歡找她傾訴，通過電話、電郵、短訊、視頻各種方式和她聯繫。

大多數人並沒有在尋找答案。他們只是想在別人面前聽到自己的聲音，重申自己的困擾。對於真正想要答案的人，珍妮會坦承地說：「我沒有答案，答案在你那裡。」（四）

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