也許是我們的生活太過單調無趣，也許是九月影院本身充滿了新鮮未知，誰也無法預知下一部影片的劇情。就算不能進去，天天在外面待著，也覺得生活有時神祕莫測，擁有無限可能。

許逸不知從哪裡搞了點錢，他要請我看電影。九月影院新上映了一部好萊塢 大片《未來水世界》，看過的人都直呼過癮。我和許逸也很想看，可是一票難求，梓川就這麼一家電影院 。

我永遠不會忘記那一天，1996年9月21日。那天是星期六，我父親外出辦事，擦黑才回來，我們晚飯吃得比平時晚。吃飯的時候，屋外不停有人打呼哨，我知道是許逸。我草草吃過飯，就迫不及待地衝出房門。

看樣子許逸已經等待多時。他很不耐煩地說：「你怎麼才出來？」

「別提了，等我爸等了半天。」我說，「今天去哪兒？」

「廢話！肯定去九月影院。」他從兜裡摸出兩張電影票，興奮地朝我揮了揮。

「哪兒弄的？」

「當然是買的。下午三點我就去排隊，排了將近四個小時。」他得意洋洋地道，「真是皇天不負有心人，還是第五排，觀影效果最好了。」

我看了看時間，八點半已經過了。只能等九點那一場。

我們一路小跑，氣喘吁吁地來到九月影院。通往影院的台階上人潮湧動，散場的人和進場的人毫無秩序地穿插，種種跡象表明，這確實是一部值得一看的電影。離九點還有一刻鐘，我們買了兩瓶可樂，才不慌不忙地拾階而上。

在影院的入口處，我們碰見了周純。他不是一個人，而是和邱黎明一起，他們不但也買了可樂，邱黎明還抱了一大桶爆米花。（一二）