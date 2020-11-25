甘和栗路／圖

莕澤和媽媽住台中，對街是一片拼布色塊的平房，水泥紅磚、木條鐵皮，每戶都用獨門手法拼湊出一個家的模樣。亂中有序裡坐落一塊四方小園，龍眼樹照應著一棟相對小巧的鐵皮屋，刺線網依附木柵，在靠邊處有人為破壞痕跡，因此能自由進出。原本是放農具工具的屋子，主人去世後就成了莕澤和彤彤的基地，她們管那邊叫「獵場」。

爸爸住台北，那邊也是家，是爸爸的家。上國小以前，莕澤和媽媽比較勤勞，周末都會遠赴北上去爸爸家住。那是靠海的小公寓，周圍仍是平房，她常常望著海岸線，數著她要走過幾根電線桿，才能抵達海邊，要再加幾根電線桿，她才能被海水淹過頭頂。莕澤嗅著爸爸家的空氣，嗅著疏離卻又緊繫血緣的海岸，沙子有味道，很鹹腥。她抬起沾滿黏膩細沙的腳用自來水洗淨，有些東西卻在浪之間無法清洗。

晚上，莕澤和媽媽睡在空曠的房間，空曠到她覺得供需失衡。裡面有莕澤的玩具、積木，還有踩上去會播音樂的墊子。壁紙從最頂部剝下來，一塊，記憶給人潮濕的感覺。莕澤會盯著那個角，聽爸爸玩電腦的聲音。有時候她睡不著，就起來到隔壁去，聽爸爸戴著耳機，和別人用莕澤聽不懂的術語說話。

「等下，我女兒來了。」然後看著莕澤，說小孩子要早點睡覺，才會健康、才會長高。快去床上躺好。和爸爸相處的時間只有吃飯和睡覺，沒有餘地讓她任性，其他時候，爸爸是媽媽和電腦的。而且爸爸看起來有點沒耐心。

大概從那時候開始，她覺得爸爸是獵人。媽媽比莕澤還乖，時間到了就閉起眼睛，好像瞬間睡著一樣的表情。莕澤長大後才想到，她和媽媽各占用了一個床位，爸爸要睡哪裡？她甚至不明白去爸爸家的意義，或許要用這個儀式才能安撫年幼的莕澤：爸爸是工作很忙的爸爸。

大人知道在外人面前，應該怎麼表演才體面，什麼應該露出、什麼應該藏，藏不好就會被殺死，莕澤明白苦衷。

「所以妳和妳爸不熟喔？」彤彤放下相框，木質紋路二十年前的氣味是一罈佳釀，與燠熱的鐵皮屋內女孩們的體味混雜，並能分辨出純粹的水晶肥皂香氣。相框內豢養著一家人的笑容及露營燈的反射，莕澤甚至不記得，她曾經穿著那麼多蕾絲的蓬裙，高腰到讓她不自在。肩帶被固定在片刻之際呈現欲墜的急促感，她量測乳頭的距離，幾乎要衝破那薄薄的細肩帶上衣，煽情兒童肯定是那個男人的設計。莕澤咒罵。

「在這種地方放全家福幹麼？太詭異了。」

「那像一個燈塔，我朝著他游過去。儘管恨之入骨。」莕澤說，她不能忘記自己。明確的目標、通俗的解釋，彤彤翻開長夾，莕澤認得這個品牌，彤彤笑著說，她的目標比較簡潔。

「開業順利。」

「順利。」她們互碰罐口故作慶典，高溫的熱氣蠻橫到呼吸不順。水滴沿著汽水罐緣流淌，高速滴落在水泥上，噴濺出預料中的痕跡。從深灰到淺灰，最後回歸虛無，活生生地蒸散她們二十歲的嘉年華。

莕澤的父親是一名貨車司機。要往上考駕照 才能開的那種大車，他常常這樣自豪：「爸爸很會考試。」並且在工作結束後，留下摸來的貨物送給莕澤。通常是精裝的巧克力禮盒，每一顆款式都不同。莕澤奢侈在甜品的黏膩，榛果和莕澤的手指一起陷入濕潤的巧克力。有時候爸爸會兼差賣盜版色情片，莕澤翻弄他桌邊的光碟，他會一一和莕澤介紹。每一次都告訴莕澤，除了爸爸、媽媽，其他人不能這樣摸她的身體。

莕澤常常忘記爸爸是誰，或者全世界都是莕澤的父親，沒有太大差別。她甚至在幼兒園坐上男人的車，胡亂喊著：爸爸你來啦，我好想你。差點引發對方的家庭革命。但她喜歡爸爸，每個月會帶她和媽媽出門，在車上聊投資 的事情。莕澤在後座自己玩，懵懂聽著。

爸爸會把蒐集的便利商店兌換品送她，一堆一堆。那時候她最喜歡的是一系列迪士尼 的公仔，爸爸就弄來了一整袋。莕澤回到台中的家後，把公仔擺在櫃子裡面，從那個年紀的視野望去：壯觀。（上）