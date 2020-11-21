妹妹沒有回來參加父親的葬禮，最初因為簽證 。等到辦好簽證，安置好兩個孩子，已經趕不及了。

安葬了父親那天，她留下來陪母親吃晚飯。母親木然坐在門廳的餐桌邊，長久地沉默。她到廚房煮了兩碗掛麵，臥了兩顆荷包蛋，一股醬油、一股麻油。然後把麵條放在母親面前說：「吃點東西吧！」

母親抬起頭，瞟了她一眼，又移開眼神，四下裡掃視一番。最後定定地看著她，嘆了一口氣，說了父親過世後的第一句話：「一家子留下了三個女人。」

她沒有吭氣，只是把視線從母親身上移開，也四處掃了一遍。房子還是那個房子，餐桌也還是那套餐桌，牆壁顏色、家具布置，與十幾年前她大學畢業時幾乎一模一樣。

也是七月，也是紫霞染紅了一片天。只是那時當她走進家門時，父親、妹妹都在，高翔也受邀在他們家吃飯，有魚有肉，三葷四素，還有撒了蔥花的餛飩湯。除了她，其他所有人的歡聲笑語，依稀迴盪。而現在，人去屋空，冷清清。

她和母親圍著一張空蕩蕩的餐桌，各自悶頭吃麵。一縷斜陽穿過窗子照進來，在桌面射出一道晃蕩的光影。麵條有點鹹，可能醬油倒多了，看起來黑糊糊的。

吃過這碗麵，她也會離開，便只剩下母親一個人了。一家子只留下了三個女人，更何況三個女人還各據一方。隨即，她也嘆了一口氣。

唉！說起妹妹與高翔的婚姻，當初可謂門當戶對、男才女貌，旗鼓相當，羨煞眾人。出國留學、婚姻事業，皆順風順水。（九）