「毛線質量不好，下了水就散了。」這是她對老董說的。她拿出從蘇果超市買的天藍色格絨短毛帽，替父親戴上。新帽子的正面印著一對卡通化的大白兔的眼睛，眼睛上緣機繡出幾根忽閃忽閃的長睫毛。

老董把這帽子拿在手裡，伸直了手臂端詳。可能是因為他眼花了，老覺得那雙眼睛睜大了，忽閃忽閃地回看他。這帽子是女兒給的緊箍咒，老董心想。但他怕著涼，不敢不戴。

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老人公寓裡的日曆比外面簡單，五一、十一、元旦、春節。什麼中秋啊、清明啊都自動省略，就跟沒有發生一樣。如果子女因為過節，給老人送禮、送美食，徐總會囑咐他們不要張揚，別人可能沒有子女前來一起過節。

徐總會在這些無名的節日多加一個菜，或者包一頓三鮮餃子、或者薺菜餛飩……反正都是吃一頓好飯，然後這個節就算過去了。

但清明、中元、冬至是絕對不過的。老人公寓的圍牆範圍內不可以燒紙錢，也不可以擺花圈。如果老人堅持要燒紙錢，那得子女帶著出了門，去街上角落燒。

老人們去世，叫來緊急救護的車，進門時都把呼嘯而響的報警聲停了，頂上閃爍的緊急燈熄了，車子悄無聲息地進來，像一個白色的影子。少了一個人、多了一張空床，然後叫小田打電話通知排隊入住的新老人前來交錢，一天以後就可以入住，飯堂裡換一只碗、一雙筷子而已。來和去、新與舊、在與不在、這時與下一時，無縫對接，就像什麼事也都沒有發生，用文藝的話說是「歲月無痕」。

徐總護士學校畢業，她對這點心理把握得相當準確。這裡是養老的地方，不是死亡的地方。她不能讓哭哭啼啼、悲悲切切的情緒，在老人們中像感冒一樣傳染！（一八）