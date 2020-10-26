徐至宏／圖

佛蒙特州 有美麗的青山綠水，美味的楓糖漿、乳酪、巧克力、啤酒，還有關心自由、熱愛文藝、友善的人們。在佛蒙特可以春天散步、夏天野營、秋天賞楓、冬天滑雪，但是我最喜歡的還是不按時刻表、不安排活動，讓為了緩慢而緩慢的日子自己慢慢對我展現它們的內容。佛蒙特州還有瑪姬。從佛蒙特回來以後，我想起佛蒙特，總是會把瑪姬一起想起來。

兩年前的秋天，我到佛蒙特的布拉特爾伯勒度了一個周末。我選擇布拉特爾伯勒，是因為這是佛蒙特州唯一乘火車可以直接到達市中心的地方。布拉特爾伯勒在康乃狄克河邊，是佛蒙特州東部人口最多的城市，但是對紐約人來說，依然是一個步調很慢的小鎮。那裡有幾所學校、一些別致的小店，還有一個康復中心。

我在布拉特爾伯勒離火車站最近的拉奇斯旅館 住了下來，從火車站到旅館只須步行三分鐘。這個旅館比較有趣，是誕生於1930年代的綜合建築，旅館裡面包含劇院、餐廳、酒吧、舞廳，還有其他商業用途的空間。旅館一樓的電影院 歷史悠久，可以從辦理入住的大廳直接穿過去。

旅館的特色除了本身是古蹟，另外就是有一隻代表旅館的接待員狗狗。我在網站上看到過那隻名叫「巴里斯」的威瑪獵犬照片，到了旅館才發現，巴里斯已經很老了，坐在沙發上不動，處於半退休狀態。同時，另外有一隻活潑的小狗興沖沖地過來迎接我，大概是準備接班的吧！這隻毛絨絨的小狗是西高地白㹴犬，名叫瑪姬。

大廳很小，我在櫃檯辦理入住的時候，瑪姬一直在旁邊繞來繞去，搖著尾巴，好像在說「歡迎、歡迎」。我提著行李要上樓，瑪姬跟著我到了電梯口，我進了電梯之後，牠卻沒有跟進來。「我知道不能跟進去喔！」牠好像在說。

我上下樓幾回，瑪姬都跟著我到電梯，然後在電梯外看著門關上。「我知道不能跟客人上去啦！」牠好像在說。我要出旅館的時候，瑪姬也曾跟著我到門口，但是都在門口止步，目送我外出。「我知道不能跟客人出去啦！」牠懂得所有的規則，並且樂意遵守。有一回，我蹲下來摸摸瑪姬，牠「呼啦」就倒地了，信任地把肚皮朝上，躺在我面前。

除了瑪姬，布拉特爾伯勒對於我是一個安靜的地方。也許是因為假日，有些商店沒開吧！也許是因為我抵達的時候，也已經接近晚飯時間了，商店都打烊了吧！藝品店、骨董店、服飾店、玩具店，看起來都挺有趣，但是沒有它們也不枯燥。活力有時候是很安靜的，喧鬧並不能說明什麼。

餐館倒是有幾家開著，大多客滿了。我在大街上來回走了兩圈，終於在一家義大利餐廳找到空位。今天是晴天，喜歡在戶外用餐的客人們都坐到庭院裡去了，我的位子在室內一個比較幽暗的角落。我點了沙拉和一盤蘑菇加乳酪餡的義大利水餃。

小鎮地方的餐廳，又是當地居民定期光顧的，通常不難吃。穿白衣服的服務員很和氣，我想到食物也是一種治療，突然冒出一個念頭：你跟護士一樣穿白衣服，因為你也是醫務人員欸！我沒這麼說，話到嘴邊變成：「看起來很好吃！」

服務員說：「保證好吃！請愉快地享用！」

用餐後，我回到旅館，正好趕上一樓的戲院在播放《亞洲富豪》，我就優哉游哉地進去看了。觀眾們互相打招呼，好像多半是當地人，彼此認識。影片開始之前，不像大戲院那樣有各種廣告，而是介紹拉奇斯旅館和戲院歷史的短片。可能很多人都看過了，不過還是非常捧場地拍手，氣氛很歡樂。

我穿過長廊到大廳，準備上樓回房間，又遇到瑪姬。我發現我更想看的電影是《瑪姬》。剛剛的電影讓我笑一會兒，瑪姬會讓我開心很久。瑪姬照例送我到電梯，我跟牠說聲「晚安」，把牠給我的溫暖帶回房間。九月的佛蒙特有點冷，蓋上毯子再加上瑪姬給的溫暖，就能睡個好覺了。（上）