看到學院裡一些歐美留學回來的學人，標榜左派，其實是黨國保守主義的殘留，是裝飾性左派或咖啡 館左派，有些還曾是職業學生，甚至是告密者，讓他不齒。李哲彥成為廣告人，為自由資本主義的經濟機制服務，有時也會警覺，但也有自己的執意與堅持。

閉上眼睛，李哲彥感覺較為自在。葉梓把電視關掉，轉了小燈。葉梓一定以為李哲彥累著睡了，其實他閉著眼睛，想東想西。旭海的浪花一波一波襲來，有女人在他眼前的沙灘奔跑，先是葉梓的臉，然後妻子的臉，交互之間看不清誰的臉。他想起朋友的一首詩，說女人是森林，也是海，會讓人迷失，也會吞噬人。

葉梓的聲音在耳邊響起，問說：要不要睡到臥床？休憩床席會不會太硬了？並拉著李哲彥的手催他過去，兩人才一起在臥床躺了下來。

李哲彥想到兩人在海灘阿朗壹古道旁，漫步擁吻的情景，看著躺在身旁的葉梓，不禁伸手撫摸著她的臉龐。閉上眼睛的她只是靜靜地讓李哲彥從她額頭，伸入髮梢，然後鼻子、耳際、頸項、嘴唇。她也轉過身來，伸手輕觸李哲彥的臉，然後吻了他。

葉梓拉著李哲彥的手接近她胸口時，他把自己的手和葉梓的手拉回來。他不想去撫觸葉梓的乳房，不是不喜歡她的女體，而是不想被海吞噬。某種界線像防波堤一樣，讓海浪的衝擊留在界線之外，儘管激起浪花，但海浪阻絕，形同一種保護之牆。

葉梓也知道李哲彥的心意，不再執意而為。靜靜的夜晚，但彷彿聽得見海浪的聲音。其實，距離幾公里之外，海浪的聲音是聽不見的，應該是心裡的海，是起伏的心靈。（八）