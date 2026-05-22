二○二六年一月，我和一群朋友終究沒能抵擋住肥美價廉龍蝦的誘惑，來到了古巴 。九天的旅程中，幾乎每天都享用，一份十至十五美元，有二至三隻龍蝦，吃得那叫一個爽。最後兩天回到哈瓦那（Havana），看到「中國城」的牌坊，那一刻，飽經西餐和海鮮洗禮的中國胃集體覺醒，異口同聲地吶喊：要嘗嘗古巴的中式龍蝦大餐。

當晚，大伙踏著月光步入中國城牌樓，在常規灰暗的街道走出不遠，拐入一小巷，迎面而立一溜排開三家中餐館 的門廊，明亮的燈光和懸掛的彩燈瞬間讓氣氛熱烈起來。大紅色的招牌醒目地依次展示著碩大的黃色仿宋字：天壇飯店、金月餐館、東坡樓餐館。「天壇」這個自帶帝王霸氣的名字，似乎喚起了大伙心中的豪情，遂邁著八字步款款而入。

餐館一樓並不寬敞，狹窄的「弄堂」卻處處彰顯著中國元素。前台被裝飾得像一頂貼滿福字的大花轎，天花板上懸吊著方形和圓形的宮燈，左牆掛著「寧靜致遠」的隸書條幅，右牆則是「上善若水」的篆書。小心翼翼地踩著細窄的樓梯上樓，頓覺天寬地闊，四張大圓桌依以排列，我們一行十人圍著其中一個坐下。一名身體苗條、舉止幹練的白人姑娘很快過來招呼，她用西班牙語參雜著英文介紹菜單，我們這才意識到餐館裡竟沒有華人 。

原來，當年那十萬華工早已凋零，他們的後代也融入古巴社會，就連這家中餐館的老闆，也只是古巴人和香港人的混血後裔。對此，我們不免唏噓不已，期望菜單上的菜餚能安撫一下自己的中國胃。然而，菜一上桌，味道的軌跡像是錯了岔，直入古中混血站，蔥薑龍蝦完全沒有蔥薑濃郁的香氣，青椒肉絲也吃不出青椒的脆感和肉絲的辣味。所幸，美式中餐館的優良傳統倒是得以沿襲──價廉，十二道菜每人消費不到七美元。

身處「天壇」店內，口中嚼著古中混血物，腦海裡浮現出一種奇妙的錯位感：紅燈籠閃現著東方記憶，吹動它的卻是加勒比海的風；吧台上立著手執青龍偃月刀的關公，供奉他的卻是身著異裝的古巴人；菜單上寫著中文菜名，盤子裡飄起的是西班牙和墨西哥的混雜味道。這種錯位讓我想起人類學家所說的「克里奧爾化」：兩種文化相遇後產生的混合新形態。

克里奧爾化折射出的是文化傳播規律：當一個文化脫離其原生土壤，便會開啓自主演化的旅程。如同佛教傳入中國後融入儒家思想，古巴的中餐也完成了它的本土轉化。食客們在此尋求的並非地道的「中國味」，而是一種「異域想像的體驗」——在熟悉的黑豆飯與炸豬皮之外，偶爾用筷子夾起一塊酸甜的「橙汁雞」，完成一次迷你文化旅行。

走出哈瓦那中國城，回頭望去，那三家中餐館的燈光在夜色中依舊清晰。離去腳步的反作用力，使那燈光扯出了我腦中的意識：這不正是中國文化強大生命力的象徵嗎？它不在於血統的純粹延續，而在於被賦予新意後，成為所有參與者的共同遺產。這種所謂的錯位，不是文化消失的哀歌，而是文化重生的實證。當我們放下對「本真性」的執念，或許就能看見文化傳播中最動人的部分：不是原封不動的繼承，而是在每一次被重新詮釋中獲得的新生。