電話那頭的人自稱金建民，以同姓本家和我套交情，話語甜膩如蜜，說道：「金大哥，我在工地挖到寶了。」

那是二〇一七年八月，自稱持勞工簽證 來美才三個月的他，在巴爾的摩（Baltimore）的工地老宅邸牆角，挖掘出沉沉一袋的金元寶，還有油紙包裡的一封遺書。他不識繁體字，懇請我幫忙辨讀遺書。他誠懇的聲音，加上離奇的情節，勾起了我的好奇，我答應了。

某個中午約在公司外的露天餐桌見面，金建民與同伴李志平一身工人穿著，膚色黝黑，指節粗大，確實是勞動者的手。我請他們到附近的中餐館 用飯，兩人點了三拼飯，扒食迅疾。席間，他們遞來那份「謝運煊遺書」，泛黃宣紙上，毛筆字述說著民國三十八年（一九四九年）的離亂：長子戰死，老者隨次子輾轉來美，臨終時將金元寶、金佛埋於宅邸，囑後人「平分，不得爭辯」。若是有緣人獲得，可造橋鋪路濟貧救災，也算遺愛人間。

餐後我們重回公司附近，他倆神色戒慎地環顧四周，才從背包裡捧出一只沉甸甸的布袋。袋口鬆開的瞬間，金光倏地洩出，裡頭是數十枚鑄工古拙、沉手壓心的元寶，任我撫摸。李志平揀出一枚，以報紙虛掩，隨即蹲身，取出一柄鋼鋸當場鋸下一角。「金大哥，勞煩您驗驗成分，估個價。」他將那角「金塊」遞來，指尖微不可察地顫動著，我接受了請求。

返家後告知親友，老劉冷笑：「鋸元寶為何遮報紙？真金給你驗，假貨等你買。」二姊直言：「金光黨，扮豬吃老虎。」兒子替我查了關鍵詞：「Fool's gold」——愚人金。

隔周，我將那角金塊送至洛克威爾（Rockville）金鋪，結果瞬即而出：二十四K金，五點三克，時值一百九十五美元。我握著檢測單，彷彿握住了劇本下一幕的台詞。貪念是騙局最好的溫床，我若無欲，這場戲也可以繼續。

幾天後，電話再度響起，金建民問：「驗了嗎？」我如實以告。他語氣驟緊，叮囑勿售勿張揚，「別影響我們的工作」。我配合著擔憂，提議運回國內，或代售至多家金飾店，皆不被採納。李志平接力登場，讚我「有文化、有良心」，願將整袋「寶藏」託我保管，只求「憑良心給點錢」。我推說沒有足夠的錢，願意定期代售：「不如一顆顆賣，周周有現金。」他支吾以對，稱五日後將轉調費城（Philadelphia）工地。

其間我搜到新聞：中國騙子以自由行來台，用幾乎雷同的遺書、元寶、鋸角金驗貨劇本，騙得三百餘萬。我們的對戲，原來是這齣跨海劇目的華府分場。

拉鋸月餘，他們或許漸露疲態，最後一通電話裡，金建民邀我「碰面吃飯」，勸我買下「寶物」收藏。我淡淡道：「寶物不見天日六十餘年，對謝老先生有何益？換成現金，才能濟貧救災，如遺書所願。」話筒那端沉默數秒後掛斷，再無音訊，連那一角二十四K金也不討回。

騙局從來不需天衣無縫，只需在貪念的綾羅上，繡一絲若有似無的希望。這場際遇是三名入戲極深的演員，完成了彼此對「相信」二字的謹慎試探。

謝幕後留在心底的，是人性在欲望與清醒之間，那抹最為原初的微涼。這清涼，或許才是這場金縷騙局，留給我最真實的餽贈。