去年初，我跟先生參加嚮往已久的南美洲及南極半島海域郵輪之旅，由洛杉磯 （Los Angeles）飛到智利 首都聖地牙哥 （Santiago），由於飛機清晨就抵達，到下午登船之間有大半天的空檔，我事先聯絡了住在當地的大學校友Eddy見面敘舊。

旅居智利四十多年的Eddy一大早就來接機，把我們帶到他家，小嫂子特地熬煮了地瓜稀飯並準備各樣中式小菜，讓剛踏上異國土地的我們格外窩心，隨後在花木扶疏的庭院放鬆小憇，也難得品味了智利居家生活。

多年前，我曾到智利開會，對這個世界最狹長國家印象深刻。這次再訪，Eddy伉儷帶我們去逛聖地牙哥熱鬧的商場，街道擺滿濃厚南美風味的服飾及用品，商販及遊客穿梭其間，非常擁擠，小嫂子不停叮囑：「一定要小心，因為治安不好，搶劫根本像家常便飯。」

到了智利最大的海港瓦爾帕萊索 （Valparaiso），我們居高眺望，港口裝卸忙碌，岸上房屋櫛次鱗比極具特色。Eddy忙著幫我們選景拍照，他的熱情像南美人一樣，要把智利的美好濃縮到我們這半天時間裡。

走出餐館，唇邊還留著海產的美味鮮香，耳裡仍縈繞著拉丁音樂，我們走過兩條街才剛要進停車場，感覺到身後有奇怪的聲響，回頭竟看到Eddy被不知哪裡竄出的兩個男人摜倒在地，死命要搶他的皮夾跟手機。Eddy拚命護著摔落在地上的手機，搶了皮夾的歹徒飛快溜得不見人影，怎麼也沒料到搶劫就這樣發生在眼前，我驚恐得心臟狂跳，不停地向Eddy道歉，若不是因為我們，他就不會碰上這種事了。

我們勸Eddy跟小嫂子趕緊報警、掛失證件和信用卡，並馬上就醫檢查，Eddy卻急著送我們去碼頭辦理登船。

郵輪上，來自世界各地的遊客都開開心心的，只有我們心事重重，三天後Eddy手機修好才聯絡上我們，說他身體無恙，卻在意我們受到驚嚇，會對智利留下壞印象。

時值南半球夏天，郵輪沿南美洲向南行駛，航向阿根廷的烏斯懷亞（Ushuaia），這是世界最南的城市，景致如世外桃源，有「世界盡頭」的浪漫美譽。當郵輪駛經太平洋、大西洋、南冰洋三大洋流交會的德雷克海峽（Drake Passage）時，長浪翻湧、狂風呼嘯，十二萬噸重的船身頂著巨浪拍打還是劇烈搖晃，艙房格格作響，像要被拆散了似的，讓人又驚又怕，世界最著名的「惡水海域」果真名不虛傳。

這趟行程最震撼的當屬南極半島海域，萬年冰山聳立眼前，周遭一片純白靜謐，冰山、冰河、冰原各形各狀，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。冰山在陽光下折射下，呈現透明的淡藍、淺紫、淡綠，令人驚艷。

儘管沿途風光旖旎，但智利那段意外始終如夢魘般揮之不去。郵輪由大西洋往北航行，到烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）時上岸遊覽，先生在遊客中驚喜認出一名高中同學，但對方卻神情有異。相談之下才知道，他在登上郵輪前，在智利被搶走了護照和手機，這一路上都忙著追查失物的下落，哪裡還有心情欣賞美景？愛莫能助的我們很能體會他的感受，Eddy希望大家不要對智利留下不好的印象，恐怕有點難了。