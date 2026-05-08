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沿湖走春

麗蘋
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初春的第二天，馬里蘭州艾城（Ellicott City）陽光普照，天氣溫和，吃過午飯，先生和我決定去離家不遠的百年公園（Centennial Park）走走。一到公園，放眼望去，到處都是人，停車場幾乎都停滿了大小車子，我們繞了好一陣子才找到停車位；大概是人同此心，都想出來享受這久違的暖陽。

下了車，抬眼望向「風和日麗人意好」的公園裡，不時傳來兒童遊樂場裡小朋友的歡笑聲，以及親友們相聚野餐的歡樂聲。我們踏上環湖步道，沿途看到帶著小孩或推著幼兒車的年輕夫婦、竄前竄後興奮的孩子、滿身大汗淋漓慢跑的年輕人，還有在家人陪伴下用手杖或助行器慢步的人們。

行走時，不時見到許多垂釣的人，不是站在湖邊就是坐在一艘小船上，好整以暇地等著魚兒上鉤。輕風吹過湖面，不少成雙成對或三五成群的加拿大雁，悠然自得地游來游去。三兩隻雁兒像不甘寂寞似的，從空中以最美的弧線朝水面滑去，激起些許小小的白色浪花。在橋邊，還有成排的大小烏龜，正享受那難得的日光浴。

步道旁，好不容易看見一張長條椅子空著。正在休息時，一名從上海來探望女兒，與我們年紀相仿的老太太，隨後也坐在椅子另一端。她跟我們說，真不習慣這裡的飲食和天氣，還是住在上海舒服。說的也是，今年冬天特別冷，兩場大雪也讓住在這裡已三十多年的我們覺得特別難挨。對她說「您是好福氣，好好享受女兒的孝心」後，我們繼續上路，也希望此地的春天能溫暖她的心。

一邊享受步道上的陽光、清風和人氣時，我們驚喜地發現，路邊幾棵櫻花樹竟然悄悄地綻放，雖然說不上燦爛，但它確定地告訴我們，春天已經來了。

我們在公園裡待了大約兩個小時，休息三次，走了共八千多步。坐在椅子上休息準備回家時，發生了一件讓我開心也驚喜的事。話說我看到鄰座的一名年輕女士，身旁放有一朵紅玫瑰，我善意地說她真是好幸運，有這麼一朵美麗的花，她說這是一名不認識的遊客送給她的。當她離開時，竟然拿起那朵紅玫瑰對我說：「現在讓我把先前那名人士給我的祝福，轉送給妳。」

帶著那善心女士美美的祝福，我們開開心心地回家。

馬里蘭州 加拿大

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