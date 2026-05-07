年初的倫敦（London）之行，不僅僅是一段遠行，更像一場遲來的圓夢——在小兒子的安排與陪伴下，我們得以感受這座城市最真實的脈搏：音樂與足球。

一月的倫敦冬夜，薄霧輕籠，泰晤士河畔燈火搖曳。我們來到皇家節日音樂廳（Royal Festival Hall），聆聽倫敦愛樂樂團演奏馬勒（Gustav Mahler）「第十交響曲」。

我們一直喜愛馬勒的音樂，他的音樂像一條通往靈魂深處的河流，浩蕩哀婉，而「第十交響曲」更像他生命裡未完成的樂章，當他離開人世時，只留下殘缺的手稿與未竟的嘆息。

那一晚演奏的是魯道夫·巴夏（Rudolf Barshai）完成的版本，兒子偏愛這一版，他說配置更厚重，也更富戲劇張力。聽著兒子娓娓道來，我眼前盡是他四歲學琴的模樣：拉著一把八分之一小提琴，後來進入了茱莉亞音樂學院預科部深造。音樂成了他生命的一部分，而我們也循著他的腳步，慢慢走近了交響樂 。

當樂聲緩緩響起，我感到一種難以言說的莊嚴：那不是簡單的旋律，而是一個靈魂在生命盡頭的掙扎與回望。音樂時而深沉，如輕輕叩門的回憶；時而激烈，如怒濤翻湧，令人屏息。

此刻，我彷彿又回到八年前的邁阿密（Miami）新世界音樂廳（New World Center），欣賞大兒子參演的馬勒「大地之歌」，謝幕時指揮淚流滿目。

若說交響曲是一種內心的回聲，那麼足球場上的吶喊，便是另一種生命的燃燒——熱烈、直接、毫無保留。第二天，小兒子帶我們走向另一座「聖殿」，我們搭乘公車，特意提前兩站下車，匯入洶湧的球迷人流，步行前往酋長球場（Emirates Stadium）。

英超球隊兵工廠在主場迎戰曼聯，六萬多名球迷從始至終站立觀賽，每一次傳球、每一次逼搶、每一次射門，都引發出山呼海嘯般的回應。

先生和兒子並肩站著，享受這期待已久的現場觀戰。先生從小踢球，是中學和大學校隊的主力，對足球的熱愛一直延續至今；兒子早早訂好球票，像是為父親的舊夢添上一段新的篇章。能夠親臨英超賽場，對我們而言是難得的人生經歷，站在這片沸騰的看台上，我也被悄然擁入其中。

終於，在全場屏息的瞬間，進球了。看台像海浪一樣起伏，人群跳躍、吶喊、跺腳，所有情緒在一秒鐘內衝破天際。我還沒來得及反應，身旁一名素不相識的球迷已猛地張開雙臂，將我緊緊抱住，那是無需語言的共同慶典。

再看兒子，更是令人忍俊不禁：他的臉頰上竟赫然印著一道口紅印，原來是坐在他旁邊的一名中年女士在激動之下，直接送上了一個歡慶的熱吻。我和先生面面相覷，兒子卻笑得開懷—— 英國球迷就是世界上最狂熱的球迷。

走出酋長球場，歌聲漸行漸遠，兒子臉上的口紅印還隱約可見，先生打趣道：「這就是英超的紀念章。」

如果說前一晚的馬勒，是靈魂深處的迴響與告別，那麼這一晚的足球，便是生活中最熱情的歡呼與擁抱。