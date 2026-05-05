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月光下的遠行

鄭至燕
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去年的十月六日是中秋節，夜色溫柔，圓圓滿滿的月亮高掛在天邊，銀色如水的光輝灑滿露台，也透過窗戶靜靜地映照在地板上，那一刻，天地彷彿都變得格外安靜而澄澈。中秋本是團圓的節日，而那天，我們的心情卻在喜悅與感慨之間交織起伏。

這一天，我們格外興奮——小兒子收到了他心目中理想公司的正式錄取通知。雖然這些年來他一直在自己喜歡的公司工作，也積累了不少經驗，但內心始終懷抱著一個清晰而篤定的目標，如今夢想成真，我們由衷地為他感到驕傲與欣慰。作為父母，看著孩子一步步走向自己嚮往的未來，那種喜悅難以言表。

然而，當夜深人靜，情緒漸漸沉澱下來時，心中也不免泛起淡淡的失落。我們清楚地意識到，這是一個好消息，但也意味著孩子們即將離我們愈來愈遠。

十年前，大兒子和兒媳搬離紐約（New York )，開啟他們在加州的生活；十年後，小兒子追隨哥哥的腳步，也選擇前往加州。矽谷（Silicon Valley）——世界科技與創新的中心，匯聚著最前沿的技術與無限的可能。我們相信，他們的道路會愈走愈寬廣，但作為父母，心中那份不捨卻始終無法完全放下。

回想兩個孩子的成長歷程，幾乎都是在努力、學習與奮鬥中度過的。他們身上既有中國家庭教育的烙印，也深受西方教育理念的影響。我們對他們的教育，既嚴格又寬鬆，既強調規則與責任，也給予自由與空間。我們這一代父母，成長於中國傳統教育體系之中，重視勤奮、忍耐和成績；而孩子們出生並成長在美國，接受的是鼓勵表達自我、強調獨立思考與個性發展的教育方式。

我們對孩子的教育，延續著上一代父母所傳承下來的價值觀——尊重長輩、珍惜家庭、踏實做人、努力做事，因此，我們的思想也難以完全脫離父母那一代的影響。在這樣的背景下，中美文化與教育方式的差異愈發明顯。中國傳統教育更強調紀律、責任與集體意識，重視長遠目標和持續付出；而美國的教育則鼓勵孩子探索興趣、建立自

信，學會為自己的人生負責。夾在這兩種文化之間，我們既希望孩子擁有自由選擇人生的能力，又不免以自己的成長經驗作為參照，期待他們懂得感恩、承擔責任、心中始終裝著家庭。

在語言與文化的傳承上，我們也一直盡力而為。周末送他們去中文學校學習中文，平日在家盡量用中文與他們交流。先生常常給他們講成語故事，一塊小黑板放在孩子們面前，一筆一畫地教他們書寫漢字。從成語到典故，從字形結構到文化背景，孩子們在潛移默化中認識著中華文化的深厚底蘊。漢字書寫對他們來說並不容易，我們只能循循善誘、深入淺出，慢慢引導。

如今，他們的中文口語已經可以與大陸學生順暢交流，雖然在更深入、抽象的話題上仍有提升空間，但每一個進步都讓我們感到欣慰。

今天，看著兩個孩子健康成長、各自奔赴人生新的階段，我們更加深刻地體會到當年父母對我們寄予的期望與付出的心血。原來，成為父母之後，才能真正理解那份既放手又牽掛、既驕傲又不捨的深情。月亮依舊圓滿，而孩子已漸行漸遠。我們能做的，唯有在原地守望，用心祝福，靜靜看著他們走向屬於自己的世界。

矽谷 加州 中秋

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