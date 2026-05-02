住在德州 久了，我慢慢明白一件事：在這裡，不懂橄欖球，就像春天不懂花粉、夏天不懂炎熱，生活多少會缺一角。

尤其到了超級盃 （Super Bowl）那個周末，整個德州像被同一個遙控器控制。超市裡雞翅、薯片和汽水堆成小山，鄰居家門口插著球隊旗子，空氣裡混合著燒烤味和電視轉播聲，連平日安靜的街道都變得躁動起來。我看得懂的，只有這份熱鬧。

至於比賽內容，我其實一竅不通。至今仍分不清進攻線與防守組，更別說什麼第三檔、紅區或戰術板。但我的兒子不同，他看球，是「有研究」的那一派。

他的母校在德州是出了名的橄欖球強校，教練在當地幾乎是名人。學校球隊一有勝利，校園立刻進入慶典模式：加油遊行、校友回校、社群媒體 刷滿祝賀，熱鬧得不像一場比賽，更像是嘉年華節日。

兒子和他的朋友們，看球不是「看」，而是「分析」。他們會提前查數據、研究對手、預測戰術，討論時滿口專有名詞。我曾湊過去聽，一分鐘後便放棄，感覺自己誤闖了一堂研究所課程。

超級盃當天，他們照例聚在家裡，朋友們穿著各自支持球隊的球衣，一進門便自動切換成專業模式。電視還沒開，討論已經熱烈展開。我端著一盤水果坐在一旁，努力聽懂隻言片語，卻始終插不上話。為了不顯得太外行，只好默默坐好，假裝自己也很懂。

比賽一開始，客廳立刻沸騰。每一次衝撞、每一次長傳，兒子和朋友們都能提前預判。我卻只能靠他們的反應來判斷。大家站起來，我就站起來；大家歡呼，我跟著鼓掌；大家倒抽一口氣，我也立刻露出凝重表情。偶爾慢半拍鼓掌，才發現原來是對方失誤，只好尷尬地把手收回，假裝是在伸懶腰。

也曾下定決心「好好學一次」，兒子耐心解釋規則，可他愈講愈投入，我愈聽愈迷路。最後我們相視而笑，他說：「沒關係，妳就看氣氛就好。」那一刻我想，這大概就是我們的代溝——他在戰術裡，我在熱鬧裡；他看比賽，我看人。

中場秀登場，我終於找回主場，音樂、舞台、燈光，這些我懂。我第一次在整個晚上，提出「有內容」的評論，換來兒子敷衍卻善意的點頭。到了第四節，比賽進入白熱化，我依舊看不懂細節，卻開始在乎輸贏。不是因為球隊，而是因為兒子和朋友們臉上的表情。

終場哨聲響起，歡呼或失落都很真實，我收拾桌子，他們還在回放精采畫面，爭論關鍵判決。那一刻我突然覺得，能這樣「裝模作樣」地參與其中，其實也很好。

在德州，橄欖球從來不只是一項運動，它是一種語言、一種情感，也是一種把人聚在一起的方式。而我，作為一個外行母親，負責起鬨、準備食物、在關鍵時刻站起來——即使站錯了拍子。看不懂沒關係，只要能共享同一份熱鬧，就已經很德州了。