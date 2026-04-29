多次聽到家裡有狗的朋友感嘆，自己在家的地位遠遠不及狗，我總是笑笑聽過。直到近日，我才有了深切的體悟。

同住在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）的朋友全家外出旅行，暫時把他的愛犬卡卡寄放在我們家幾天。卡卡是黃金獵犬和貴賓狗的混血兒，中等體型，全身淺咖啡色的捲毛，圓滾滾的眼睛和小巧的鼻子，一副憨萌的模樣，可愛得不得了。我們全家本來就愛狗，對親人的卡卡自然是寵愛有加，尤其是我老公對牠展現出的溫柔與體貼，更是大大出乎我的意料。

卡卡初來乍到的前兩天，可能對新環境有些陌生，食欲不太好，沒想到向來嚴肅的老公，竟然洗乾淨雙手後，把飼料放在手心，一口一口耐心地餵牠吃完。這待遇，和孩子們小時候被他嚴格規定「用餐只限三十分鐘，時間一到立即收走食物」相比，簡直是天壤之別。

還有一次，終日守在電腦前雷打不動的老公，看見我拿出吸塵器，竟然罕見地立刻起身。我原以為他是要幫我挪動桌椅，沒想到他匆匆越過我，直奔卡卡而去，用雙手輕輕摀住牠的耳朵。顯然，他是擔心吸塵器的噪音會驚嚇到聽力敏感的卡卡。如此細心呵護，真是讓我又忌妒、又羨慕，還有些無語了。

有一天，我和老公一起帶卡卡出門散步，才走到街角，我就覺得天氣比預期冷，便跟老公說要回家加件外套。他卻一臉不耐煩地說：「我們不等妳了，妳待會兒自己追上來吧。」說完便牽著卡卡繼續往前走，我只好獨自轉身回家。

因為老公的不體貼，我心裡原本有些鬱悶，也擔心這麼一耽擱，不知道還能不能追上他們。結果一開門，門外的驚喜卻讓我嘴角不受控地上揚——原先說好不等人的老公，竟然和卡卡一起出現在門前。

起初我還以為是老公回心轉意、折返回來等我，後來聽他解釋才知道，原來是卡卡驀然回首，發現我不見了，怎麼拉都不肯再往前走，還硬拖著他往回家的方向跑，逼得他不得不順從狗意，隨著牠一路跑回來，等在門口。

那一刻，看著卡卡瘋狂地搖著尾巴、熱情地撲向我，我心裡既開心又感動——真不辜負我連日來特地用雞腿熬湯給牠加菜的苦心啊。

後來我才注意到，卡卡散步時總會頻頻回頭，確認同行的人都跟上了，才肯繼續前進；只要有人停下腳步或落後太遠，牠便會停在原地等待。這種默默看顧、耐心守候的行為，實在是貼心至極，讓我感受到久違的被珍視。也因此，牠在我心中的排名，瞬間超越了我那個不解風情的老公。