孫女Ava剛剛過了五歲，最近入讀灣區 （Bay Area）的中文學校不久，她是個認真要強的女孩子，對學習興致很高，不像她十二歲正在叛逆期的哥哥，一副什麼都無所謂的樣子。她特別喜歡朗讀教材所選的古詩詞，可能是因為是古詩詞平仄講究，音律鏗鏘，平白易懂，朗朗上口吧。她以清脆的女童聲朗讀起來特別悅耳。

這天她回到家，又像往常一樣，向我們滔滔不絕地講學校一天所發生的事，誰誰誰今天摔了一跤，誰誰誰又被老師批評了，體育課誰跑得最快。我們都認真聽她講，我知道老師喜歡她這個既聽話又認真學習的好學生，這是參加第一次家長會時老師當著我們面說的。

看到她認真學習的樣子，我們全家都很安慰。雖然現在AI開始流行，會如何取代人類也眾說紛紜似乎說不清楚，但我們還是相信，認真學習的精神無論在什麼科技環境下，都是必須的。

聽到孫女說了這麼多學校發生的事情，兒子湊到Ava耳邊說 ：「既然你們學校那麼好玩，學習的課程又那麼有趣，爸爸也想與妳同一個學校、同一個班學習。」雖然有點逗女兒的意味，兒子還是作出很認真的樣子。

兒子以為孫女會歡迎自己成為他們班的同學，他看著Ava，拍著她的小肩膀，等著看她的反應。

令我們沒有想到的是，Ava只是微微一笑，然後從書包裡拿出課本，打開最新的課文，開始朗讀大概是今天學校老師剛剛教的課文，那是顏真卿的「勸學」詩。

「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時。黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲。」Ava說：「爸爸，你現在才與你一年級的女兒一起學小學的知識，不正是『黑髮不知勤學早，白首方悔讀書遲』嗎？你看，你的頭上已經有白頭髮啦！」Ava邊說著，邊回過頭來摸了摸兒子已有幾根白頭髮的頭。

正準備吃飯的我們全家都為Ava的機智、活學活用課堂上的知識拍手叫好，包括有那麼一刻有點尷尬的兒子。