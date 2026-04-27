舊金山 （San Francisco）是一個非常浪漫美麗的港口城市，能享受美食、閒逛漁人碼頭看海景，幾乎是每一個女人喜愛前往的城市，而我們家的男人卻都不喜歡。

老公的大學群組招募搭加州 列車（Caltrain）徒步遊舊金山，真是千載難逢的好機會，老公不需要開車，經濟省錢，徒步又可鍛鍊瘦身，他總沒有拒絕的理由了。

好不容易說服了老公，在今年一月前進舊金山，老公預先在手機下載了Clipper買好車票，一大清早五時三十分，我倆就起床梳洗，前往加州列車的聖安東尼奧站（San Antonio Caltrain Station）。這還是我第一次使用Clipper搭車，只要將手機往售票機台上放一下，即可上車，非常方便。美國大多數的火車站都沒有柵欄，開放式地自由進出，沒有買票也可以上車，但是如果被驗票員查到坐霸王車，罰款相當驚人，所以在重罰之下，大家循規蹈矩。

沿路欣賞車窗外的景致，溫暖的冬陽讓我們心情愉悅，約四十分鐘抵達舊金山火車站，下車上廁所時，居然碰到老公同學的八十多歲雙胞胎姊妹，我們前兩天才和她們一起吃早餐。她們是從洛杉磯 （Los Angeles）開車來看在這裡工作的外甥，老公的同學陪兒子，姊妹倆就自己搭火車遊舊金山，前一天她們已經在這裡閒逛了兩萬多步，真是佩服她們精神這麼好。我們邀她們同行，我們的領隊座右銘是「每天走路就是幸福」，他健步如飛領頭，我們尾隨在後，全身漸漸暖和起來，紛紛脫下厚重外套，兩姊妹可能怕拖延我們的進度，遂脫隊自由行動，大家依依不捨告別。

我們一行六人繼續前往金門公園，拍了很多照片，又與一名住舊金山的朋友相見，逛了她就讀任教的舊金山加大學（UCSF），最後逛到中國城，吃到物美價廉的潮汕湯粉，接著採購糕餅美食。前幾天我正在想要買紅棗、桂圓，惦記著小外孫要換個大澡盆，馬上心想事成，所有的東西都出現在眼前，而且價格比我們住的山景城（Mountain View）便宜很多。買了芝麻球、葡式蛋塔、杏仁桃酥等各式我愛吃的點心，真是滿載而歸，手裡拎著，肩上扛著，吃飽又歇了會腿，還買了這麼多好東西，大家快樂地快步奔向火車站。

正在開心聊天等火車之際，脫隊的那兩名老姊姊又出現在眼前，大家不約而同地坐同一班火車。這班火車非常新，座位十分寬廣，有上下兩層，樓梯也很寬敞；我們爬樓梯到二樓，找了中間有桌子的四人座位，我買的大浴盆放在桌上還挺方便。大家雖然都很累，腿又痠又疼，但仍然興高采烈地聊著天，最後到了聖安東尼火車站天色已暗，快樂的時光總是過得特別快。

下了火車才發覺今天真的是破紀錄，我從來沒有過一天走三萬四千步，今天居然做到了。雖然最後我是一跛一跛地走到停車場，回到家時兩條腿簡直疼到動彈不得，但是非常開心。Ｎo pain no gain，沒有痛苦就沒有收穫，快樂也是要努力爭取來的。