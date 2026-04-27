偏頭痛已經纏著我幾十年了。從孩童到成年到至今的老年，它都糾纏著不願離開，它不是每時每刻如膠如漆地黏著，而是每逢天將下雨、太陽躲了起來，不明不暗，我的身體有著一種異樣的感覺時，它就來了。

偏頭痛痛起來時，吃顆西醫的止痛藥是可以止痛的，但據說對肝腎會有些副作用，我能不吃就盡量不吃。那麼，中醫能解決偏頭痛的問題嗎？

一次，我在工廠上班期間，偏頭痛又來了，我利用午飯的時間，趕到紐約（New York）華埠 的一間中醫駐診之地，找到據說是出身醫藥世家、有多年行醫經驗的中醫師。推門進去，在不到十五平方米的小室裡，三分之一的空間擺滿著各類中藥，剩下的就是診病之地。一名阿姨已在候醫，我問她：「不好意思，我趕著上班，可否讓我先見醫師？」得到這名好心阿姨的許可，我就上前坐在醫師對面。

醫師望了我一眼，說要先交診費二十元，收了錢後問我哪裡不舒服？我答「偏頭痛」，醫師於是用手按按我的一隻手腕，就說：「肝腎不和。」神呀！這名醫師不用詳細望、聞、問、切，一下就診斷出偏頭痛是因肝腎不和所致。我心懷感激地拿了醫師開的三帖藥，再交了六十元的藥費，就回去了。但服了三帖中藥的結果是，無效。

有一名同事說他也有偏頭痛，他用紅糖粉沖綠茶喝，得到痊癒，但我試過也沒有效果，大概是各人體質不同的原因吧。有的鄉親說我小時候出麻疹時，還未痊癒就跑到外面玩耍，被風一吹，成了麻後風，所以長大了以後也偏頭痛了。這是坊間的傳說，只能信其有。

之後我看了不少中藥書，也上網查閱有關知識，得知偏頭痛是反覆發作的神經性頭痛，發作時間數小時戓數天不等。引起偏頭痛的誘因有多種，如：情緒、身體體質、飲食、氣候環境變化、醫療及藥物的誘因以及聲音光線的敏感等，是大腦皮層神經系統的異常活動引起，有的是終身反覆的複雜性頭痛，目前確切原因尚不明確。

治理偏頭痛，要先識別徵兆、了解誘因，進而找到緩解之道。偏頭痛應避免油炸食品、紅酒、加工肉類、巧克力、味精、人造糖等。緩解措施則是發作時找一暗處休息，減少光線及聲音刺激。

物理治療方面可冷敷額頭、太陽穴、後頸部，或用熱水泡手，熱敷緊繃的肌肉，再次是艾灸太陽穴、百會穴和風池穴。中醫治療常用川芎、白芷、天麻、柴胡等祛風止痛之藥。

多年來，我根據自己的身體情況，注意血壓及平時飲食，堅持散步、玩玩太極拳，以增強身體的抵抗力。但每逢天氣半陰半陽，像快要下雨之時，偏頭痛還是來報到，這時我會用雙手拇指用力按摩太陽穴和風池穴，特別是風池穴，可大大減輕偏頭痛引起的不適，讓我能堅持工作和學習。和偏頭痛共舞已經幾十年了，如今已是八十多歲的老人，在醫學界仍未完全解決偏頭痛這道難題時，只好和它共舞下去。