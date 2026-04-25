台南的十月，陽光炎炎，海風鹹香，騎樓裡有老店，街巷間有慢步伐。去年我們夫妻到台南居遊半個月，像候鳥往回飛，老公阿界在這裡出生、長大，大學畢業後才到美國落腳，已經過了四十二年，如今退休 ，終於可以帶我走回他少年時的路。

在台南的半個月，我們最常去三家冰店，「安平冰城」喚醒了童年，「大碗公」陪我們度過午後炎熱，「家鄉八寶冰」告訴我們：傳統也能長出新枝芽。

居遊第二天，我們吃完土魠魚羹與炸魚卵，在安平老街散步。太陽熱得像站在蒸籠裡，抬頭就看到安平冰城，一看就知道是歷史悠久的老店。我在櫃檯前猶豫，一名壯碩又帶笑意的中年人走過來：「第一次來喔？點雪淇冰啦！紅豆煉乳最讚。」他的語氣像老朋友拍你肩膀，我們立刻點頭。

雪淇冰端上來，那不是冰淇淋，也不是剉冰，而是一種介於兩者之間、帶著冰沙質地的綿冰。入口的那一瞬間，它柔軟卻不黏膩，冰而不硬，甜卻不膩。三種口感在嘴裡同時綻開：綿、沙、冰，那是我從沒吃過的味道。

我們邀新認識的阿平同桌坐下陪我們一起吃冰。紅豆熬得軟、煉乳香得剛好，而阿平說故事的速度，永遠比我吃冰的速度慢，一邊吃一邊聊天。他說自己住在成大附近，有時嘴饞就專程開車來這裡。他爽朗地笑著，熱切地問阿界在美國的生活和經歷。吃完揮手告別，雪淇冰的餘韻還在舌尖，我默默想著：明天還要來。

午後最愛散步去大碗公，它離我們民宿不遠，是高雄起家的連鎖店，老闆是一名三十多歲的年輕人。第一次進店，他只抬頭淡淡地問：「要幾種料？」我們秒選四樣：芒果金黃、仙草黑亮、芋圓紫得可愛、花生香甜柔軟。

冰上桌，彷彿白雪山頂散落繽紛寶石，每一口都把攝氏三十五度的高溫從毛孔趕走。有一回，我們帶環島路過台南的朋友夫婦來，他們渴得像沙漠駱駝，大口掃冰。眼看冰山融化，我們試探：「可以加點冰嗎？」老闆沒說話，轉身、鏟子飛舞，一鏟、兩鏟、三鏟，冰堆成即將崩塌的阿爾卑斯山。我看著老闆專注的背影，突然覺得：他不善言辭，只是把善意和人情味放在手上，不放在嘴裡。

朋友載我們去吃家鄉八寶冰時，我以為會看到傳統棚屋、塑膠椅。結果一走進去，我忍不住笑，挑高天花板、落地窗灑金光、藝術牆掛畫、木桌散發咖啡香，這哪是冰店，根本是文青咖啡館。

更妙的是，招牌竟然不是八寶冰，而是「綜合冰（六種料）」。我們選了紅豆、綠豆、仙草、芋圓、愛玉、椰果，再淋煉乳。冰端出來時，我又驚了一次，這麼大碗，竟然只要台幣七十元。朋友笑：「店主很講究，連豆子都是自己煮的。」

那晚窗外的台南街景流動得很慢，朋友和我們邊吃邊聊，聊孩子、聊退休、聊記憶與味道如何彼此綁在一起。

十月的台南依然熱得發亮，但刨冰像一陣潔白的小風，把身體吹涼，也把記憶吹得更柔軟。我們離開台南時約定：下次再來，不追行程，只追那三碗冰，因為那冰裡面，盛著我們依然活得熱烈的心。