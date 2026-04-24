我們住在洛杉磯（Los Angeles），兒子升上高中時，學校的升學顧問就提醒我們，多帶孩子去參觀名校大學的校園，這是申請大學必須的準備工作之一，將來會裨益良多。常春藤的大學都位於東部，到了暑假時，為了孩子申請大學探路，我們去了波士頓（Boston），除了參觀大學外，還要在當地旅遊，了解美國歷史。

美國的大學為了招生，都規畫有校園導覽行程，由在校學生領隊。我們從洛杉磯飛了五個半小時到達波士頓，首先就去參觀大學校園。此行一共參訪了三所大學：耶魯大學、哈佛大學 、麻省理工學院 ，這些學校都是百年歷史的學術重鎮，世界上許多最頂尖的人士都畢業於此。導覽學生帶領著我們漫步校園，參觀各個建築大樓，詳細介紹學校歷史和校園文化。兒子一路上興致勃勃，向導覽員詢問了不少問題。

耶魯大學位於康乃狄克州，從波士頓開車過去要兩個半小時。坐落於華府的越戰紀念碑，是由當時在學的耶魯建築系華人 女學生林櫻設計的。微軟創始人比爾蓋茲和臉書創辦人查克柏格，都是在哈佛大學念了一段時間後，休學出去創業。麻省理工學院是科學和工業技術執牛耳的最高學府，台積電的前董事長張忠謀就曾就讀於此。

參觀過大學校園後，就開始美國獨立的歷史旅遊行程，兒子上過相關課程，替我們規畫了參觀路線，一路上當起導遊，為我們解說這些歷史事件。

我們先去離波士頓二十英里的農村小鎮萊克星頓（Lexington），這是美國人打響獨立戰爭開第一槍的地方、美國獨立的起點；此事件在美國歷史中的地位，相當於中國武昌起義開的第一槍。從這裡到附近的康科德（Concord）的一條農村小路上，爆發了獨立戰爭纏鬥的第一場戰役。

波士頓市區有一條稱為「自由之路」（Freedom Trail）的觀光路線，這是一段四公里長的步道，路面上鋪著特殊的地磚和標誌，導引著步道的方向，把美國開國時的歷史地標連結起來，如「波士頓屠殺」遺址和「邦克山戰役」紀念碑。我們走到港口邊，登上憲法號護衛艦，這是一艘三桅帆船，站在護衛艦的甲板上，眺望著港內蔚藍的海水波濤，遙想著當年美洲的殖民者為了抗拒英國的茶稅，把成箱的茶葉拋入海中，成為引發獨立戰爭的事件之一。

往南開車約一個小時，就到達了普萊茅斯（Plymouth），當年受到宗教迫害的英國清教徒，搭乘了五月花號到達這裡，和印第安人學習農耕而生存下來，歡慶豐收的那一天，就是後來的感恩節。這裡陳列著早期移民和印第安人的房舍、用具器皿、文物，展示出先民生活的環境和方式。

一周行程結束後，孩子對未來多了想像，對東岸的名校多了一些了解，心中也多了嚮往與夢想。這趟波士頓之行，既是為孩子未來申請大學探路，兒子也為我們上了一堂美國的歷史課。