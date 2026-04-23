我的一個朋友佛朗西斯，才二十七歲，正在研究所攻讀碩士。即便他修的課滿檔，沒時間下廚為自己做一頓飯，他仍然堅持每天得抽出一個多小時到健身房運動。他舉重一百多磅，讓自己的肌肉更結實，也在機器上跑步，讓自己的腳力更強。

佛朗西斯的運動習慣從大學時期開始，他發現運動讓自己看起來更健康、帥氣，也更具魅力。大學畢業後，他找到了在銀行的工作，仍然每天到健身房運動。他說，「我覺得去健身房的錢不能省。就算生活再拮据，我也一定要去健身房運動。」他在LA健身房繳納了每個月三十美元的會費後，還每天走路去健身房運動。

我問他，他就讀的大學就有免費的健身房，幹嘛不就近利用？他說，大學很大，健身房離他租的房子很遠，而會員制的健身房就在他家隔壁，何必捨近求遠？何況他居住的亞特蘭大 （Atlanta）中城治安不是挺好，有時還會聽到槍聲，若是一大早或是晚上走在路上，安全堪慮。因此，與其走路去大學健身房，不如花錢上民間的私人健身房。

更重要的是，佛朗西斯認為要養成天天運動的習慣，就是要離運動的地方近，便利性太重要了，才不會有懶惰的藉口。例如我去LA健身房，等於是左右開弓，一家是開車七分鐘到達，另外一家是五分鐘，我在兩家健身房之間來去自如，哪家的課是我喜歡的，我就去哪一家。

一個七十幾歲的朋友布萊恩，因為從三十歲開始運動至今，肌肉相當結實，外表上像是健美先生，身上沒有一分贅肉，二塊肌仍明顯地誘人。

另一個女性朋友約四十歲，她也每天跳尊巴舞，她說她的運動起源於高中時參加舞蹈，就此養成跳舞的習慣。十年前，她在工作穩定時，就參加了健身房的尊巴舞課，這一跳就是十年。不只跳得開心，她還告訴我，音樂結合運動可促進腦部發展，能延緩或降低失智症的機率。可是，她不喜歡健身房的機器運動。

這年頭大家說起失智症，身邊的例子俯拾皆是，太驚心動魄了。因為失智症到目前還是無藥可醫，那種一路向下導致失智接著失能，需要人全天候照顧翻身洗澡的情況實在太可怕了。

這名女性朋友告訴我，幹嘛要讓自己老了才擔心失智？預防失智是應該從年輕就做起，天天運動、肌肉結實，就比較不會有摔倒的機會；何況運動能增加腦部血流，能降低失智風險。