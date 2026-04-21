在唐人街的職場中，真正讓人疲憊的往往不是工作本身，而是人與人之間那些微妙卻不可迴避的摩擦。我和同事之間的一次矛盾，就是在這種情況下發生的。

事情並不複雜，公司在曼哈頓 （Manhattan）推進一個重要項目，時間緊、任務重，所有人都在加速行動起來。我負責整體方案撰寫，阿林負責資料提供。理論上，這是一個分工清晰、相互配合的流程，但在實際情況下，任何一個環節的錯漏，都會造成被動局面。

專案中期的一次彙報前，我遲遲沒有等到來自阿林的關鍵資料支援。當天晚上，我幾次查看郵箱，發現郵箱居然空蕩蕩，沒有我望眼欲穿的資料，我忍不住向阿林發消息催促，阿林則簡單回覆「明早給你」。第二天的會議上，我倉促引用阿林的資料明顯有偏差，被領導當場批評。我表面上保持冷靜，心裡卻早已積攢了對阿林的不滿。會後，我直截了當問阿林：「為什麼你給的資料有偏差？」他沉默了幾秒，回了一句：「方案本來就有幾個，所以資料無法確定。」我生氣反問：「既然不確定，為什麼還要給我？」阿林答：「難道你不可以分析取捨嗎？」就這樣，我們的談話不歡而散。

因為這次衝突，我和阿林的關係有了後遺症，之後的工作配合，我們的交流只剩下最低限度的公事公辦，郵件簡短、措辭客氣，缺乏以往的默契，形同陌生人。項目雖然依舊推進，但氛圍明顯變了。

起初，我認為這是原則問題，是對工作認真的表現；但隨著時間推移，我逐漸意識到，這種僵持並沒有讓事情變得更好，反而增加了不必要的內耗。有天我加班，辦公室的人已不多，但我看到阿林獨自在核對資料，桌子上擺放成迭的資料手冊，還有他一絲不苟的工作態度。那一刻我突然意識到，這段時間系統調整、需求反覆，他承擔的工作量並不比我輕鬆，只是我們各自放大自己的工作壓力，推卸責任。

第二天，我主動向阿林詢問資料調整的具體情況，語氣親切，沒有任何個人情緒，令他倍感意外。阿林很快進入狀態，向我耐心解釋問題癥結所在，有理有據。交流過程中，我們逐漸把注意力從「誰的責任」轉移到「如何解決」，工作很快完滿解決。

阿林向我坦言，當時自己資料確實處理得不夠細緻，我也承認引用資料方式欠謹慎，導致失誤。雖然彼此沒有正式道歉，但積怨已經鬆動了，之後的合作變得順暢，我們提前同步進度，重要節點主動提醒，分歧也放在桌面上討論，而不是在情緒中對抗，項目最終順利完成。

我清楚讓自己真正受益的，並不是「如何贏得爭論」，而是明白了一件事，在職場中，很多問題並非立場對立，而是資訊不對稱及熱忱失衡的結果。適當放下情緒，多理解對方的難處，往往比強調對錯更有價值。在工作中保持專業的同時，也要保留必要的耐心和體諒。畢竟，專案結束後留下的不只是成果，還有同事之間是否還有繼續並肩工作的融洽空間。