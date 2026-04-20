和老伴跑過不少地方，可是每要去個新地方，都得參加旅行團，因為我們的方向感都很差，尤其在人生地不熟的國外，參加旅行團安心些。我必須說，絕大部分導遊都很專業，知識也很豐富，跟著他們出遊很愉快，也能學到很多知識。

小兒子大學開學前的那個暑假，我們想帶他出國旅遊，犒賞他高中四年的辛勞。雖然他們兄弟倆都從幼兒園就開始上中文學校，也都畢業了，可是他們對中國歷史、文化知道的實在不多，我們做父母的難辭其咎。為了讓他們多了解中國，我們報名參加了旅行社的「中國精華遊」，到訪上海、杭州、西安、北京及桂林等五個城市，讓我們欣慰的是，兩個兒子都對中國留下深刻印象。

一路上的地陪都很專業，兩個兒子聽得津津有味，學了不少東西，有不清楚或不明白的地方，還會來問我，讓我覺得這筆錢沒白花。但是在西安的那名女地陪，卻是讓我印象深刻。她在城牆上，花了不到二十分鐘的時間介紹了西安的歷史後，就像放牛吃草一般，讓我們自由活動，她自己則撐了把小花陽傘躲太陽去了。雖然那天確實出奇地熱，但是導遊是自己選擇的職業，不管天氣冷熱，都應該陪著遊客講解，這名女地陪的態度實在算不上專業。

幾年前參加了另一個到克羅埃西亞的旅行團，去看有名的十六湖國家公園（Plitvice Lakes National Park）及前南斯拉夫的歷史景點。那名導遊是克羅埃西亞當地人，在公園入口，他告訴我們自己已經來過三十多次了，讓我們自己進去，失陪了。真讓我開了眼界，竟然有如此不專業的導遊。

最後一天惜別宴，他要我們先點餐，晚上到餐廳後，要我們報上自己點的晚餐。年紀一大把的我哪能記得住呢？他非常生氣，雙手一攤，擺了一個不敢相信的手勢，然後走開了。我的情緒被如此不專業的導遊搞得很糟糕，那次旅遊，除了這個不專業的導遊之外，別的都記不得了。

前兩年和朋友到北義大利 暢遊，坐了聞名的伯尼納列車（Bernina Express），去瑞士阿爾卑斯山魔女峰（Diavolezza）滑雪場。那裡標高八千多英尺，大家都很興奮，又跑又跳的，我則小心翼翼慢慢走，生怕引起高原反應。果不其然，過了一個多小時，頭開始不舒服，向導遊報備以後，和老伴先行乘索道下山，在火車站調息等候。

這名導遊非常專業，知識豐富、待人友善，他的母親是嫁到義大利的老美，因此他的英語雖然有些許義大利腔調，但是很容易聽得懂。我們這一團都是早年從台灣來美的留學生，在一起時，自然而然常用國語交談，導遊從來沒有聽人說過國語，對這語言很感興趣。他想學，就給自己訂了一個目標，每天學一句，還把這句話用拼音寫在他的記事本上。跟我們在一起的這十幾天裡，他也學了十來句，像「集合」、「我們走吧」、「快點」、「小心」、「明天見」等。他很滿意，分手時頻頻道謝。