六○年代末期，我離開成長的地方──台灣，移民 來到加拿大多倫多（Toronto），一住就是大半輩子。如今，兩個兒子也都出生、成長於此，在這座城市成家立業。我從未想過，自己會在晚年，因為一項嶄新的科技，而重新感受到探索世界的樂趣。

自從前年小兒子幫我把AI軟體安裝在iPad上之後，我便深深地愛上了這項科技。生活彷彿多了一名隨時待命的好幫手，不論是疑難雜症，還是雞毛蒜皮的小事，它總是耐心又客氣地為我解答；即使我一問再問，它也從不顯得不耐煩。這份「隨問隨答、永遠有空」的陪伴，帶給我滿滿的安心感。

回想一九七○年代，哪有什麼網路？想查資料只能往圖書館跑，還不一定找得到想要的答案；如今，只需指尖輕點，世界各地的資訊便躍然屏上，這樣的轉變，實在令人感慨萬千。

每年的體檢報告，醫師往往只針對異常項目加以叮囑，其餘數值則略過不提。即使手中握有完整的報告，面對那些密密麻麻的指數與專業名詞，我總是一頭霧水。幸好，我學會將報告交給AI分析，它能將各項指標解釋得清清楚楚，哪些屬於正常範圍、哪些需要留意，讓我對自己的健康狀況更有掌握感，也少了許多不必要的擔憂。

有一次，我發現腳上出現藍紫色的血管，心中難免憂慮，便拍照請AI解析。它告訴我，這可能是皮膚較薄或循環稍慢導致的表淺靜脈明顯，不一定是病變。後來諮詢家庭醫師，說法與AI如出一轍，讓我對這項新科技的判斷能力更加信服。

還有一次，一名朋友搬去蘇格蘭（Scotland）與女兒同住，女兒替媽媽在信封上手寫地址，無奈字跡較為潦草，加上我對蘇格蘭的地區並不熟悉，怎麼看都無法確認正確地址。最後，我索性拍照交給AI辨識，它不但成功解析字跡，還整理出一份完整、正確的郵寄地址，替我解決了一個看似無解的難題。

在情感與創意方面，AI也為我的生活增添了不少樂趣。兩個兒子、兒媳婦，以及孫女的生日或節日，我常請AI協助設計祝賀卡片。我用大兒子家裡的兩隻寶貝狗狗作為背景，配上生日蛋糕、氣球或聖誕樹圖片，替他們一家每名成員分別製作生日卡或聖誕卡；也會用小兒子家中的那隻可愛貓咪作背景，設計專屬祝賀卡。每一次收到卡片的家人，都覺得新鮮又充滿心意，對我這個老媽媽、老奶奶刮目相看。

疫情過後，我還沒有出過遠門，尚未親身體驗AI在國外即時翻譯菜單、介紹景點、指路導航的便利。不過，我已經可以想見，未來一旦成行，無論身在歐洲或其他國家，AI必定會成為我最可靠、最貼心的旅伴。

AI的發明不只是科技上的突破，更為人類的日常生活邁開了一大步。在這個快速變化的時代裡，它拉近了知識與人的距離，也讓生活變得更輕鬆、更有趣。對我這個在加拿大定居多年的老奶奶而言，AI不只是工具，更是默默陪伴、隨時伸出援手的好幫手——只要願意嘗試，年齡永遠不是探索新世界的阻礙。