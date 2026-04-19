幾年前搬進了馬里蘭州 蒙郡（Montgomery county）一個頗具規模的老人社區，社區環境幽美、設備齊全，居民大都受過高等教育，有的曾經是政府機構裡的高級主管、學術殿堂的退休 教授、各行各業的翹楚菁英；園區裡經常舉辦文化活動、學術論壇、專題演講，不需請外面的學者專家，自己園區裡便能找到各類人才。

住在這樣充滿文化的社區裡，我以為能與居民們探討哲學的本質、宇宙的奧祕、或宗教神學的意境，進而提升精神生活層次，卻怎麼也沒想到，在這裡住了三、五年後，體驗最深刻的竟是人性的自私、婚姻的現實，和生活中的無奈和妥協。

在一般家庭中，我們都習慣男主外、女主內，曾經住在獨門獨院房子的男人們，都會負責家中前後院割草、掃落葉、除冰雪等工作，由於園區裡的環境均由管理公司負責，因此這些「主外」的男人們無事可做，加上社區裡有各式各樣的俱樂部，於是，他們很快地學會了吃喝玩樂。喜歡跳舞的、喜歡打球的、喜歡戶外活動的，輕易地就能拉幫結夥，在團體活動中找到歸屬感。因此，家就變成了餐廳和旅館。一向「主內」的女人們， 燒飯、 洗衣、打掃房子等工作， 一件也沒有減少，這種勞逸不均的現象，長久之後難免影響婚姻生活的平衡，於是太太們開始抱怨。

然而，社區裡女多男少， 不想聽太太抱怨、不想看太太臉色的男人們，在外面很輕鬆地就能找到傾訴的女伴。俗話說，少年夫妻老來伴，男人們既然這麼容易就可以找到「伴」，自己的妻子便不是那般重要。再說，一般男人都喜歡調情，碰到旗鼓相當的女人，一場戲可以演得撲朔迷離、亦幻亦真，他們也都樂此不疲，認為無傷大雅。

那麼，那些為了家庭、為了配偶和孩子辛勞了大半生，卻在垂暮之年被丈夫敷衍冷落的女人們，要如何面對生活中的不公平與不合理呢？別忘了，這些女人們也曾經是職場上的菁英，也曾位高權重、尊貴顯赫，一哭二鬧三上吊絕不是她們的風格。於是，社區裡有名退休女教授登高一呼，籌組了婦女互助會，鼓勵女人們勇敢地從「妻子」的角色中退下來，放下對丈夫的責任感，放下對婚姻天長地久、永結同心的幻想，學習不拿別人的行為來懲罰自己，停止情緒內耗，學習看淡一切、善待自己。與男人們不斷追逐外在歡樂的傾向不同，這些女人們選擇了向內求安，安住於內心的精神昇華。

因此，在這個老人社區中，你看到經常一起結伴出入的男女不一定是夫妻，持久的婚姻也未必是幸福的婚姻。在這裡，如果仔細觀察、用心審視，你會更深刻體驗到，其實人生下半場本來就是要一個人走，本來就寂靜；不再被需要並不表示失去了人生價值，而是一種解脫、一種自由。人生本來如夢，本就如露如電，如影如幻。