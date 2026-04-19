很多人愛說，美國人的數學不好。這句話，十年前住在德州 的我，是深信不疑的。

那時我在家輔導兒子做數學，題目規矩、步驟清楚，多練幾遍就能掌握要領。學校推數學競賽，我還能幫忙整理題型、抓捷徑，心裡不免有點得意：原來，美國數學也不過如此。

十年後，輪到女兒。我自認經驗仍在，於是理直氣壯地加入學校，成了數學競賽的家長教練之一。名義上是幫忙，其實也帶著一點「老將復出」的自信——至少，我以為自己還有點經驗。

第一場練習，我就發現自己太樂觀了。題目不長，卻像閱讀理解，我還在琢磨題意，女兒已經低頭寫完一整頁。我湊過去一看，那不是我熟悉的算式，而是一片顯然超出中學程度的符號。

我小聲問她：「這個，是學校教的嗎？」她想了想，很自然地說：「不是，是爸爸教的。用一點微積分，比較快。」

我這才恍然大悟。這些年，先生在家裡常把數學當聊天內容，微積分、函數、極限，對他來說只是日常語言；對女兒而言，也就順手成了工具。女兒的答案交上去，完全正確。真正的問題，不在對錯，而在「怎麼對」。

其他家長教練圍過來看她的解法，一個接一個，表情逐漸變得慎重。有人看了半天，說：「這個思路……嗯，她能不能用大家熟悉的方法？」

我站在一旁，看著那張寫滿微積分符號的紙，在桌上被反覆翻看，忽然覺得它不像一份競賽答案，比較像一篇不小心被帶進教室的學術論文——內容沒有問題，只是出現得太早。

於是，那份解法被「先放旁邊」。這四個字說得極其客氣，意思卻很清楚：我們知道你是對的，但現在，沒有人知道該怎麼用你。

那一刻我忍不住想笑。十年前，我嫌美國數學太簡單；十年後，我卻親眼看見，一種「太聰明，或者說太超前的解法」如何在現場顯得格格不入。原來，美國數學不是不會難，而是更在意節奏。而我們夫妻，顯然一不小心，把女兒教到了下一頁。

後來，我默默收起了「家長數學教練」的雄心，安心退回觀眾席，負責遞水、點頭，順便提醒自己：有些知識，提早學會不難；難的是，什麼時候該拿出來用。

十年之間，數學變了，孩子長大了。而我終於明白——在孩子的成長裡，最需要同步更新的，往往不是教材，而是父母對「剛剛好」的判斷。