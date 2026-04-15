儘管今年天氣肆虐，乍熱乍冷地把一些早開的梅花、辛夷、榲桲摧殘得七零八落，但春節過了，驚蟄雷聲一響，要來的春天已是捂不住的了。我有時想，喬治亞州 的天氣倒真是和江南很接近，農曆的節氣用在這裡好像也適合。

最先林裡和花圃中冒出一叢叢青綠的水仙，頗耐寒，在幾番冷凍後仍面不改色，而且開始有了稀疏花朵。榲桲蘊積深厚、第一波花被凍壞後，又開始了第二波，依然紅艷。迎春花的黃亮也綴上枝條，而最令我意外的是桃花也不聲不響地開了，林裡綴滿了生意，不再是那枯寂景象。

走路去拿信時，發現車道彎處已成林的白櫻花也開了，雖又多了一處風景，但因我不修剪，它們為了和附近的樹爭取陽光，都長得三、四層樓高，且花多開在高處，開車經過就變成穿林而過，常容易忽略。

山裡的紫荊、山茱萸、美國的木土杜鵑花等，和我種的台灣杜鵑花及架上的紫藤，都綴滿了花苞，春天最燦爛的時刻即將到來。

農夫開春就開始了一年忙碌的農活，我這山翁也開始一年的山活。躲了一個冬天，長得太密要移種的花木已不能再拖。在荷池邊闢了一小圃，移了些芍藥過來，如此則在荷錢出水時，這裡又多了些可看的。在林裡也新闢了一塊地，把走道邊太擠的杜鵑花移種了六株過去，它們離屋遠了些，是否能存活，還要看鹿群是否嘴下留情。

遭天氣摧殘的多半都是我種的早開花樹，林中原有的花樹如紫荊、山茱萸、山楂、木土杜鵑花等不受天氣冷暖突變影響，總是要到近三月底後才發芽、開花，那時暴冷的天氣就少有了。我也明白了要順應大自然規律的道理，否則要承擔些損失也是必然的。

不僅自然界的花木逢春、展開新氣象，亞城（Atlanta）僑社的各項活動也展開了，如中國城的春節遊園會等，都人潮洶湧，非常熱鬧，但因非興趣所在，我都只是過門張望。

亞城書香社今年的首次聚會也登場了，許久未見的文友又歡聚一堂，本就是一大美事。作為今年開場，社長藍晶率先主講語言學家趙元任，把我對這位民國初期奇才的矇矓印象，作了完整廓清，受益匪淺。不僅如此，這次還引得世界華文寫作圈大名人張凰，寄來她訪問趙元任長女、哈佛教授趙如蘭的宏文以作補充。這種不開卷就有益的聚會，我這懶人自然是感激不盡的。

亞城華人美術家協會不僅在卡明（Cumming）展出，也籌畫在沙泉市（Sandy Springs）四月的展覽，前者因離住處太遠且天氣不好，我沒參與；後者不是那麼遠，我積極準備作品，能和諸畫友相聚共同展出，也是我今春的一大樂事。