白人女婿是美食家，世界各地美食只要擺在盤子裡，他都會品嘗。娶了女兒後他就愛上七滋八味的中國八大菜系，如鮮香麻辣的川湘菜、清甜醇厚的江浙菜，以及餃子、麵食、點心、台灣小吃。

閒暇之餘，女婿喜歡收集研究中餐食譜 並親自下廚試做，看他做起飯菜游刃有餘，彷彿上輩子就住在炒鍋裡一樣，蔥油餅、麻婆豆腐、皮蛋瘦肉粥、四川辣味牛肉麵、魚片豆腐煲、海鮮豆腐湯、東坡肉等在餐桌上屢見不鮮。女兒從小吃米飯長大，但煮的米飯有時會「別具一格」，而女婿煮出來的米飯蓬鬆、晶瑩，口感恰到好處，他煮中國菜征服了全家的胃，儼然成了我們家的大廚。

有次我們到加州亞凱迪亞（Arcadia）的鼎泰豊用餐，入座不久餐館就座無虛席，食客清一色全是老中，他環顧四周，很快意識到自己是唯一的白人。服務生不假思索，每人都送上一雙筷子，他拿起筷子假裝知道怎麼用，但筷子似乎不聽使喚，他和麵條搏鬥一陣後放棄，臉漲得通紅鼓起勇氣舉起手，小聲地向服務生要了一把叉子。他是我認識唯一能做出完美中餐，卻仍用叉子吃飯的白人。

我以為女婿沒有任何食物是不敢嘗的，有次飲茶，我心血來潮點了一碟鳳爪，他連四川花椒都能面不改色地吃下去，沒想到被小小的雞爪打敗，竟然一口沒碰。

他對某類餐廳情有獨鍾，喜歡吃火鍋，挑選高湯在餐桌上烹飪，打造出屬於自己的美食。我們吃過很多吃到飽的火鍋店，有的是客人點菜，服務生把點的菜端來；有的是自助式，你自己取菜；他喜歡那種可以像國王一樣坐著，讓服務生一盤接一盤地把菜端上來的店，他說：「我是來吃飯不是來鍛鍊的，走來走去又不是上健身房。」

他喜歡帶小孩去那種半吃飯半娛樂的餐館，如拉麵館，廚師會隔著透明的窗戶拉麵條，孩子興奮地把小臉貼在玻璃上，就像在看功夫大師表演。廣式和港式飲茶，服務生推著餐車穿梭其中，就像移動的自助餐，孩子以為他們是遊行隊伍或在推車購物。日式鐵板燒廚師在顧客面前將肉類、海鮮、蔬菜等食材現場烹調，提供味覺和視覺的雙重享受，並透過廚師的表演增添孩子用餐的樂趣。在甜甜圈專賣店，孩子一邊吃著剛出爐的甜甜圈，嗅著撲鼻而來的甜香、暖香、焦糖香、奶油香，一邊觀賞烘烤的過程而流連忘返。

女婿如發現新開的中餐館，他會當作重大新聞立刻發短信給我們，前陣子一天就接到兩次短信，催我們快去嘗鮮。如果今晚女婿家不吃漢堡或牛排，他一早便會告知菜單，邀請我們一起晚餐，他們夫妻做飯時我們含飴弄孫。有趣的是廚房裡的分工，女婿是大廚，女兒是助手，負責洗菜和遞食材。女兒嫁給會做中國菜的白人，我們是何等幸運，可以經常到女兒家當貴賓享用中國美食。