旅途中我最愛探訪的事物中，包括所到城市的自由市場。即使遊逛下來什麼也沒買，僅是純觀看所在地居民的日常生活，加上即興拍照，即可滿足我的旅遊好奇心。

琉森（Luzern）是瑞士 中部琉森州首府，這座歐洲旅遊名勝地，以跨越舊城區河上、建造於一三三三年的廊橋著稱，兩百零四米的長木橋內頂，鋪排一幅幅描繪十七世紀琉森城的歷史圖畫，是此城的地標古建築。

探訪琉森那天是個星期六，雨過天晴的清晨景象分外明媚。我們夫婦在觀賞廊橋古蹟時，意外遇上此間的周末早市，真是個意外驚喜。但見架設廊橋的河面兩側沿岸邊，逶迤著早市排場的許多攤位。

我們漫步在河畔的石塊步道，臨水排列的攤位井然有序。攤主兜售的農產品，有色彩繽紛的各類蔬菜水果，紅色蘋果、綠色辣椒、紫色茄子、黃色番茄、藍色漿果、褐色馬鈴薯，當然還有其他不同色澤的綠葉蔬菜，也有剛烘烤出爐的麵包點心以及奶油和果醬。放眼看去，五彩繽紛的新鮮蔬果，猶如一幅幅美觀的油畫，自然散漫地裝點著這片聞名於世的旅遊景區。

我們從河邊一側的廊橋門樓處登橋，在大宗遊客尚未湧進的古橋裡面，悠然自得地舉頭欣賞朝陽投射光線映照下的古蹟繪畫，陳年舊畫將我帶入中世紀的歐洲世俗生活場景。走到木橋中段，可見佇立於橋旁的那座六角形古水塔，猶似中流砥柱，安然鼎立於流水平緩的河裡。

在河對岸下廊橋，從一座巍峨的雙圓頂教堂門前廣場起始，沿河畔竟然是一帶擺開的鮮花攤。行走其間宛若漫步一片芬芳錦簇的花園，有的攤販將搭配好的花束插在盛水的花瓶裡，直接買回家即可放在客廳裡或餐桌上，領會鮮花般的舒適家庭生活。

所有慕名而來到瑞士名城琉森的世界遊客，必定都會遊歷名不虛傳的古城地標之廊橋。我此行有幸，意外逢上名勝之地的周末早市光景。這種旅途的喜悅，使我對富裕美麗的瑞士國度，平添了一份接地氣的世俗生活情趣。