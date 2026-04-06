去年歲尾，為辦理報稅方面業務，兒子駕車載我和老伴從洛杉磯（Los Angeles）啟程，疾馳奔波三天抵達達拉斯（Dallas）。接見客戶辦理相關事務之餘，兒子駕車帶我倆觀光遊覽，我們登上重逢塔（Reunion Tower）瞭望台，前往市區商業街、動物園及第六層博物館，粗略觀賞流覽了這座城市的姿容風貌。

我們先來到重逢塔（Reunion Tower），這裡是達拉斯市區地標建築，可能是午後，也可能是天空雲絮飄浮，小雨淅淅瀝瀝，此刻觀光遊客寥寥無幾。待我們乘坐塔內電梯登上瞭望台，才發現透過電梯玻璃窗看到的達拉斯市區風貌，愈加壯觀宏闊，且瞭望台內已有十幾名遊客。我們帶著驚喜、歡悅與讚嘆，用手機快速拍下眼前的風景。近前摩天大廈櫛次鱗比、高低錯落；左側高架橋梁縱橫交錯、四通八達；右側遠處典雅房舍、翠綠樹木、廣袤原野錯落有致，排列有序，真乃一副氣勢恢弘、景色宜人的風景畫。迷得我們老倆口交口稱道，留戀忘返。

乘著遊興，晚餐後兒子又帶我倆前往NBA獨行俠隊主賽場——美國航空中心（American Airlines Center）。在此，我們不光把體育館壯觀容貌和自己弱小身影收入手機，而且還在往返途中欣賞了達拉斯市區夜景，將道路兩側建築上超大屏幕展映的燈光秀以及重逢塔四周燈火輝煌、上下交映的高樓大廈盡收眼底。

翌日上午是兒子難得的閒暇之日，他領我倆逛了達拉斯商業街和動物園。商業街真是一條充滿活力的購物街區，街上匯集了藝術場景、都市綠地以及眾多特色小店、精品店。讓人驚奇感嘆的是，臨街的商場裡竟有一處寒氣氤氳的溜冰場。

動物園坐落市中心以南三英里處，分為北園和非洲野生動物園。我們在山間原野、瀑布溪流、沙漠草原、森林灌木之間穿行，看到了眾多飛禽走獸；更在非洲野生動物園內看到了非洲企鵝、黑猩猩、狒狒、鴕鳥等。

午後時分，兒子再度駕車帶我倆奔往第六層博物館，卻在臨近博物館時未看清路牌，錯過了交流道出口。兒子無奈之下駛上立交橋，在寬闊橋面上駛過之後，又從另一座橋上返回，從中讓我倆再次瀏覽了達拉斯橋姿風采、橋下潺緩流水及橋兩側壯闊秀美風景。

走進第六層博物館，此處懸掛的圖片、播放的影像和模擬模型沙盤，又將達拉斯市區廣場舊貌格局送入眼簾，我倆情不自禁一次次道出感懷，沿著博物館前街路又遊逛一圈，把身影定格在甘迺迪總統紀念碑前。