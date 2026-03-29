三月初，在幾天冬日的晴朗之後，紐約伊薩卡（Ithaca）又下起了雪，地上像是積著三、五毫米厚的一層白紗，踩上去吱吱作響。整個伊薩卡都披上了純白的新娘禮服，一抹純淨在冬日的寂靜中暈染，嘈雜聲都歇了氣。

這雪的厚度，想滑雪不夠，隨便走走倒是可以，理查德建議去羅伯特·H·特里曼州立公園（Robert H. Treman State Park）的下瀑布（Lower Falls）走走看看。

沿著峽谷自西向東流動的恩菲爾德溪（Enfield Creek），到此地一股腦地突然跌落，因此，下瀑布又得名恩菲爾德瀑布（Enfield Falls）。這瀑布是低闊的倒扇形，瀑布內側有一些台階狀頁岩，部分水流撞擊在上面，反彈後飛濺出來，使得整個瀑布具有多個不同層次。

印象中，之前幾次來參觀，水流都很充足，因此，瀑布聲也較為嘈雜喧鬧；然而，它亦有休憩時刻——在零下極度寒冷時，整座瀑布都有冰封的可能。記得有一年冬天，我親眼見到冰封的恩菲爾德瀑布，它簡直就是一大堆鼓起來的冰丘。有的冰丘下方帶著水流流動的紋理，有的下方則直接是一些冰簾；有的冰丘是雪白的，也有一些是透明的。那個冬季，它凍得太深了，上面還出現了一道大裂紋。

正回憶著那年冬天的冰凍瀑布，理查德已把車停好，我倆就從公園東面的柵欄門進入。我們走過一段野餐區，繞過一個盥洗房，遠望到了白雪中的恩菲爾德瀑布。在被白雪覆蓋的步道盡頭，它竟仍然生機盎然地流動著，唱著淅淅索索的冬之歌。我們不約而同地相視一笑。

我一步步走向瀑布。前方，它靈動地歌唱著，太美。我又暗自思忖：它會因為太美而感到孤獨嗎？即使無人聆聽，它也要繼續歌唱嗎？愈靠近它，心裡愈是欣喜。它像是冰雪中屹立不倒的繆斯女神，正在演奏某種神奇的樂器，每一滴水珠落到水面的聲音，都清晰可辨——這裡太安靜了。這是一個被高聳的多層岩石圍住的廣闊區域，世界變成了一個半封閉劇場。風，拂面吹過，雖有些冰涼，卻使思緒更加清晰。抬頭仰望，雪花不急不慢，悠然地從天而降。

瀑布正給寬闊的天然游泳池源源不斷地注入活水，水波粼粼。泳池周圍，是一萬多年前被退去的冰川切割形成的峽谷峭壁，雪花鋪在層理溝槽裡，形成斑駁的白色紋理。池岸由天然岩石和散亂的石塊組成，全被大雪緊緊包裹，如白巧般夢幻和純粹。

雪地上的足印表明，在我們到訪之前，就已有其他人駐足觀賞，我們並非它唯一的觀眾。可是，即使沒有人，它仍然在萬籟俱寂中奔湧不息。它是萬物凋零中唯一勇敢宣示生命力的存在，以水的語言訴說著自己的故事。

我仍清晰地記得那一年冬天，我們凝視著冰封的瀑布。我依稀聽見，在瀑布冰層下的某個地方，水流依然潺潺流過，經過仔細尋找，終於找到了被冰覆蓋的水流。原來，瀑布的流動，即使在被冰封時也並未停止。