一般來說感恩節就是家庭團聚的日子，難得的四天假期，有些人會出門遠遊，去年我們醫療團隊也趁此難得機會，決定來一次大家庭的旅遊。我們的行程是加州國王峽谷國家公園（Kings Canyon National Parks）、太浩湖（Lake Tahoe）、莫諾湖（Mono Lake）、曼紮拿國家歷史遺址（Manzanar National Historical Site）和阿拉巴馬丘（Alabama Hills）的三日遊。二十七日早上坐上大巴，從洛杉磯 （Los Angeles）一路開往國王峽谷，這裡我在十幾年前去過，這次重新回味，帶著興奮的心情和團隊們一起踏上旅程。

山路途中，車子在上坡左轉彎時突然爬不動了，只聽到大巴輪胎滑輪的聲音，導遊下車查看後要所有遊客下車，行李也全部拖出來放在路邊。原來車子轉彎時開到對向車道，剛好卡在凹凸不平的地方，因此動彈不得，團員及導遊試著用長板子墊在車輪下，再試著發動，結果車子只是在原地打滑。

導遊不得不打電話給拖車公司，在等待中團員們發現，司機不知為何在九拐十八彎的山路不看路邊指示，明明需靠右大轉彎，他卻來個小轉彎開到對向車道，還好當時沒有其他車子過來，不然恐怕會發生一場大車禍。司機如此開車法，實在讓人擔心。

在感恩節叫拖車是很難的，路過的小車輛來幫忙也起不了作用，我們只好在路邊等待。大夥在路邊從一時半站到五時，眼看天色漸暗，冷風徐徐吹來，寒風刺骨下眾人受凍發抖，這時導遊才叫大家到車上等拖車來。

下午五時半，拖車終於來了。大夥第一次看到如此大的吊車，紅色的大吊車有如消防車般大，氣電式的起重機升起，長長粗粗的勾子伸進大巴後面，一點一點地將大巴挪到旁邊。團員們幾乎每個人都拿手機對準大吊車，錄影的錄影、照相的照相，忙著找最好的角度取景留念。等到大巴脫困，司機這時再發動車子，已沒問題了。

第一天的行程就這樣泡湯了，四小時的等待加上開出山路，已是伸手不見五指、黑壓壓的一片。雖坐在車裡，但因司機的駕駛技術讓我不敢閉眼，直到開上大路才安心，回到旅館後直接休息，什麼也不敢想了。

三天行程結束後，我們平安回到洛杉磯，一顆心才安穩下來。此行唯一的好處就是見識了大型吊車的操作，也算是人生一大奇遇，更是終身難忘的感恩節回憶。