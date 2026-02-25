我的頻道

自從移民加拿大後，在三個國家、六座城市工作和生活過，搬過九次家。所幸，老天眷顧，在每個國家、每座城市、每個住所都碰到了很好的鄰居。這篇文提到的鄰居們，則是令我們最難以忘懷的。

在加拿大多倫多（Toronto），我們的第一任房東每個周末去買菜都會帶上我們，使當時還沒買車的我們，在生活上方便了許多。而讓我們受益最深的是，房東先生經常告誡我們要徹底改掉祖先留下的過於謙虛謹慎、內斂自卑的美德，鼓勵我們在加拿大找工作，一定要學會不卑不亢、沉穩地「吹捧」自己，要做到把七分的自己，吹捧成九分的樣子，才有可能相對容易地找到工作，在職場才能立於不敗之地。

後來在漢諾威（Hanover）我家對面的鄰居，一家四口中的兩個孩子，妹妹讀初中，哥哥念高中，父母都是老師。我們兩家人從來不接觸，只是見面時招招手或點點頭。

那時候我家孩子還小，下午放學的時候，我們還沒下班。見我家小孩獨自在家，他家就會開著前院的門，哥哥妹妹都在前院走廊的桌子上看書、做作業、玩遊戲，偷偷地幫我們看著孩子，保護著他的安全。這事一直到我們移居美國的前一天，我家小孩才從他家妹妹口中得知。

搬家那天，他們全家出動幫我們搬東西，女主人還遞給我一個信封，裡面除了一張寫滿一家四口對我們祝福的明信片外，還放了五十元美元，說請我們在路上吃個午餐。這個一直都只有點頭之交的鄰居，讓我們感到無比的親切溫暖和不捨。

第三個鄰居是美國匹茲堡（Pittsburgh）一對非常友善的退休夫婦。我們搬進新居的第一天，他們就送了自己烤的蛋糕過來，說一是恭賀我們喬遷之喜，二是認識認識，交個朋友。

有一次我們回國探親，久沒回家，草坪上的草太高了，老爺爺居然開著他家的割草機過來幫我家割草。往後離家時間稍長，我們都會提前安排好工人，按時收拾前後院，以免鄰居又開著割草機過來。

第四個鄰居也是一對退休夫婦，丈夫叫 John，是個退伍軍人，一直喜歡無條件地幫助每一個需要幫助的人，社區裡無論男女老少，他只要一張嘴就能叫出任何一個人的名字來。

二○二○年中國新冠疫情最嚴重的時候，我年邁的媽媽沒能挺住，離開了我們。當時美國已經停止了飛往中國的所有航班，沒能回家陪陪媽媽，甚至連最後一面都沒見著，我一直傷心難過，無法自拔。John夫婦知道後，把他們培育的太陽花種苗送了好多給我，還和我一起種到我家前後院去。那年，我家前後院被生機勃勃的太陽花簇擁著，儼然一個太陽花種植基地。那些璀璨的太陽花，讓我一天天、一點點地淡忘了傷痛，慢慢恢復了平靜及正常的生活。

葡萄牙阿爾布費拉（Albufeira），我家對門也是住著一對老人，由於我們完全不懂葡語，老先生經常充當翻譯，帶我們去辦理各種各樣的手續。老奶奶則每天都教我們講葡萄牙語，從你好、再見到常用的生活用語，一字字一句句，一遍遍地教；可以說，我們學到的葡萄牙語，有一半是老奶奶教的。我們離開葡萄牙的時候，大家都紅著眼圈，緊握雙手，依依惜別。

那麼多年不斷搬家、換國家、換城市、換住所，遇到的左鄰右舍太多了，好些鄰居連名字都想不起來，但上面提及的這些鄰居，卻總是歷歷在目，一輩子都忘不掉。

葡萄牙 加拿大 退休

