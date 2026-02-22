我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

人生從退休開始

甄荀
我居住在加州洛杉磯（Los Angeles），從小是個學霸，一輩子都是在老師及長官們的認同下生活著，過去三十年來，是個達到公司營運指標的工具。去年年底被迫退休，剛開始我專注在找下一個工作，因為一個總是為工作而活的人一下子沒有工作，我在社會中的被認同感好像消失了。加上從小家裡窮困，不管退休金存了多少，在金錢方面的不安全感讓我覺得如果沒有收入，是坐吃山空。

在找工作的過程中，我問自己，這真的是我想要的嗎？每天早上為了不遲到而趕時間，中午因為工作繁忙沒有辦法好好吃飯，下班之後拖著疲倦的身體回家，休息只是為了第二天的工作做準備。我已經六十二歲了，難道要在死亡之前一直工作嗎？什麼時候才該退休呢？

我無法回答這些問題，所以決定先不急著找工作，而參加了哈佛大學的「如何面對生活方式轉變和身心健康」的教練課程。我並不是想當教練，而是知道自己的生活在退休之後會有極大的轉變，唯有準備好自己，才不會陷入恐慌和焦慮之中。

原本以為課程會是一些教條式的內容，沒想到第一課竟然是「心態的放鬆」，教授們強調，身為一個教練，我必須非常放鬆，要用深呼吸和冥想來達到身體的極度放鬆，才能開始和學員開始對話。

冥想對我這個喜歡胡思亂想的人來講是很困難的，我決定先從伸展性的瑜伽動作開始讓自己放鬆。瑜伽的定義很多，其中一個是「身心合一」。小和尚問他的師父，什麼是禪？師父說，禪就是吃飯的時候吃飯，睡覺的時候睡覺。小和尚說，這不是每個人每天都在做的事情嗎？師父笑著回答：「是嗎？大部分的人吃飯的時候在想睡覺，睡覺的時候在想吃飯。」的確，我們的身體在很多日常活動的時候，心裡常常在想別的事情，瑜伽所謂「身心合一，活在當下」，就是訓練身體和心理的一致性，達到「吃飯的時候吃飯、睡覺的時候睡覺」的境界，才能平靜放鬆，做好每一件事。

躺在瑜伽墊上的時候，我專注在自己身體的每一個部位，在伸展的過程中，找到很多痛點；在深呼吸和專注在痛點的放鬆之後，身體上的痛點慢慢減少，慢慢地手腳可以伸展到標準的瑜伽動作。如同瑜伽大師說的，如果連自己的手和腳都不能好好指揮，我們如何能控制自己的頭腦在想什麼，甚至妄想著去改變別人呢？

回想自己成年之後的生活，總是庸庸碌碌，常常為了家人、同事、長官、公司的事情在煩惱，如果到了六十二歲還不為了自己，什麼時候才該為了自己而活呢？人生從退休才開始，我終於了解愛自己才會有美好的人生。

退休金 加州 哈佛大學

母親的梳妝盒(下)

華人沒訂到NOMA 找該團隊吃過的中餐代償

散布幽靈槍製造指南 州府提告2網站：嚴重威脅公共安全

法廊快報／最高法院：車內散落大麻屑不違法

加州高鐵計畫麥賽德設站 連接優勝美地國家公園

打不散的鴛鴦（上）

過年吃年糕

打不散的鴛鴦（下）

掉包嬰兒

父親的小小失敗史（上）

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

谷愛凌的父親 是誰？

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

