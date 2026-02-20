為了避免學業壓力，給孫女們一個快樂的童年，大兒子和媳婦幾年前從他們住了快十年的加州亞凱迪亞 （Arcadia）搬到更東邊，住到還沒有被太多老中發現的格蘭杜拉（Glendora）。那邊的學校很少黃種人，所以沒有那種小五、小六就開始補習的競爭壓力。

兒子和媳婦挺會理財的，所以他們換新家不必賣掉原來在亞城的舊房子。因為亞城的高中特別好，很多人願意租，所以兒子認為他們的房子也應該很容易租出去。

他們搬完家之後，就把吉屋出租的廣告登在報紙上，果然馬上就有好多老中打電話要來看房子。經過兩個禮拜的看屋人潮之後，肯付租金 的卻是一名白人心理治療師，家裡成員還有護理師太太及十五歲的兒子；聽說那孩子特別喜歡兒子家後院的游泳池，所以向父母要求一定要租下這房子。我問兒子，這房客是高收入者，為什麼不自己買房子，而願意每個月花這麼多錢租房子？兒子說，他們的錢都花在開好車、穿名牌、吃好穿好玩好上面，所以薪水雖多，總是存不下買房需要的頭期款。既然這樣，他們可能是長期租約的房客，兒子很放心地把房子租給他們了。

這對夫婦果然是好房客，每月按時交房租，就這樣相安無事過了快一年。有個夏天的早上，房客氣急敗壞地打電話給兒子，說他們屋子底下的通風空間有隻大熊，但兒子也只能請他自己找亞市的動物管理局處理。

兒子家附近的小森林是公園預定地，裡面有許多動物，熊之所以喜歡去兒子家，可能是因為房屋下的陰涼處很舒服，還有游泳池可以沖涼，所以留下不走了。不久後，房客打電話來抱怨，說動物管理局不會來替他趕熊，還告訴他傷害熊是犯法的行為，叫他們隨牠去。房客一家不敢回家，只好去住旅館，請兒子想辦法把熊趕走。

兒子去買了一個大喇叭，遠遠地站到房子外面，嗚哩哇啦地對著熊叫，叫牠走開，結果惹來左右鄰居的狗也齊聲汪汪叫個不停，但是房子底下仍舊什麼動靜也沒有。兒子不敢走近，只好繼續喊叫一陣，希望熊知道主人趕牠的心意，就離開了。

第二天早上，兒子再去房子觀察，他先用大聲公叫喚了一陣子，還小心地拿超大手電筒往屋底照了一下，居然沒有熊了，他趕緊找工人把屋底下的空間用木板釘起來，以免黑熊再回來度假。

兒子告訴房客黑熊走了，屋底的空間也封了，但是房客說因為怕熊再來，他們不續租了。兒子只好把房子收回來再出租，希望大熊不要再過來了。

我和朋友們談起這件事，住在亞凱迪亞和蒙羅維亞（Monrovia）的朋友們紛紛表示有熊來訪是常態。有名朋友說她家後院有個小的按摩浴缸，後院的圍牆不高，有天黃昏，她看到一隻大熊帶著一隻小熊，在她家的牆上像在走馬戲團的鋼索，來來回回慢慢走，她們只能把院子裡的狗抓進來，躲在房子裡看著大熊小熊是否決定跳到她家去玩。果然，兩隻熊到她家的按摩浴缸去喝水，還快樂地泡水，玩了半天才心滿意足離開。朋友的兒子拿攝影機把這段過程全部錄下來，放在他的IG上面，還得到好多人按讚。