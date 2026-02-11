去年夏天，經過一天冗長的旅程，家人各從北加的矽谷（Silicon Valley）和洛杉磯（Los Angeles）來到茂宜島 （Maui）度假。我們來得早，等到下午三時多才拿到房間，這時忽然每支電話都發出震耳欲聾的緊急警報，俄羅斯邊境 發生了規模八點八的地震，日本、夏威夷、阿拉斯加、加拿大、美國西海岸都發布了海嘯 警報，警告大家不要去海邊。

我在房間久等不到行李和食物送來，於是下樓催促，這時只見大廳裡人頭攢動，皮箱行李到處都是，搬運人員被叫來催去，幫忙急著撤退要離開度假中心的客人，彷彿大難臨頭的樣子。

經理正在安撫憂慮的客人，他說：「樓房建築穩固，酒店也有因應海嘯的預備計畫，必要時可以將一樓的房客撤退至三、四樓，二樓的上去五、六樓，海嘯要四、五十尺高才可能湧到，所以留在這裡是安全的。加上茂宜島的馬路只有單行道，現在已經開始塞車了。」

聽到這裡，我心就比較安定一點。當警報信號再度響起，報告第一波海嘯將在晚上七時十分到達可愛島（Kauai），然後到歐胡島（Oahu），最後才來到我們這裡，於是大家都緊張地等待。

度假中心在下午六時宣布，為了安全起見，要大家往高層樓撤退。我們在六樓電梯出口處找到兩張椅子坐，其他人在走廊或小廳地上靠牆而坐，倒是年輕人在走廊上歡樂吃喝、玩手機，像開派對一樣熱鬧。我的小孫子們走到走廊盡頭可以看海邊的地方，熱切地期待看海嘯。

等著等著，預報的海嘯時間到了，可愛島沒事，歐胡島也平靜無波，我們便放心回房間，餐廳早關了門，只好吃Costco的披薩充飢，過了多事的一天。

之後天天平安無事，單純享受著茂宜島的美景美食，小孫子們在游泳池和海灘上曬得滿身通紅，樂透了。

六天很快過去，大家一起吃完早餐後，兒女們各自去機場打道回府。外子和我多留一宿，我在安靜下來的客廳，拿起論金庸小說的書，正享受著溫柔的海風吹拂，忽然聽到消防車的聲音。我沒有多想，過了一陣，老公從房間走出來說：「你有沒有聞到煙味？好像是在樓下附近？」

我們走出陽台觀望，發現離我們大概一個足球場距離的公路那端果然有白煙高升，消防員正在救火，公路已封閉。酒店廣播要房客把門窗關緊，避免受煙霧影響，也叫大家準備必要時的緊急撤退。這下我們馬上緊張起來，因為如果風向轉為吹向我們的話，會有立即性的危險。

雖然只是野火，但時不時有黑煙沖天飛舞，火亦不斷向前推進，後來來了兩部救火直升機，不停地到海邊盛水救火，最後在三個多小時後才完全撲滅這場野火。

次日向茂宜島道別，「迎我以海嘯，送我以野火」，帶來了這些難忘的經歷，希望下次別再發生了。