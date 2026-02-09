漢庭頓圖書館 （Huntington Library）是洛杉磯（Los Angeles）名聞遐邇的一處私人文化資產，雖然名字叫作圖書館，實際上是集圖書館、藝術中心跟植物園 於一身的著名景點，已經有一百多年的歷史了。圖書館中收藏了大量的稀有藏書，包括了世界第一本活字印刷古登堡聖經、莎翁劇本首版、美國國父華盛頓的手稿、林肯的親筆信。

每個月的第一個星期四，漢庭頓圖書館免費開放給大眾入場，雖然說是免費，為了管控入場的人數，其實還是要去申請「免費」的門票。在前一個月的最後一個星期四，必須先上網申請免費票，每個人可申請五張，以前是早上九時開放網路申請，總在短短的一瞬間，票就被搶光了。這次的星期四，我到了中午才想到去申請免費票，本來以為拿不到了，後來發現網站做了一些改變，為了適當管制入園的人流，以每半小時為一個區間，免費票是以入場的時間區間申請的，我發現下午二時的時段還有票，看樣子自己還挺幸運的。

我們聯絡了朋友一起出遊，館內的植物園分布於一百二十英畝廣闊的園區裡，共分為十六個園區，想看遍整個植物園區，需要整整兩天的時間。我們下午二時才入園，時間有限，於是先去逛了沙漠花園，這裡展示著世界上最大的仙人掌和為數眾多的多肉植物。

接著來到日本 花園，首先入目的是一棟百年歷史的木屋，緊臨著一口巨鐘的鐘樓，鐘樓旁豎立著將近二十個小型的石雕佛像，這些佛像或坐或臥或立，每一尊姿態都各不相同。循著石梯往下走去，兩旁是日本傳統的石燈籠，底部是一片水池，水池上面有一座日式曲橋，這裡是章子怡和楊紫瓊主演的電影「藝伎回憶錄」的取景地。

另一端是一片竹林區，內有荷葉習習的荷花池，五彩繽紛的錦鯉在池中悠游。沿著斜坡走上去，是名為「禪園」的園區，一邊是盆栽展示場，另一邊是傳統的「枯山水」。枯山水以白色細砂為水，青石作為山峰，在寧靜中自然感受到生機，充滿日式禪風。

接著來到中國花園，這是大型的傳統蘇州庭園，所採用的建材，一木一瓦全是由中國大陸運來，由大陸聘請來的工匠構建而成。中間是一汪人工湖泊，湖水波光粼粼，蜿蜒的九曲橋橫跨水面，步步生景。湖畔豎立的嶙峋怪石假山，形態層疊奇巧，與碧水綠柳相映成輝，這是從太湖運來的怪石。湖岸有多棵楊柳依依，柔枝垂落入清波，細柳搖曳的倒影隨著水波輕輕蕩漾著。遠處有一座白石拱橋，橋影倒映在水中，有如在畫中一般。

水邊的樓閣涼亭與水榭與湖水緊密相連，可以憑欄賞景，也可以坐下來休憩。穿過月洞門，就是曲廊迴繞，漏窗透景，飛簷亭榭，長廊的雕花門窗使得室內外通透，既能觀賞水光山色，又能享受清涼幽靜的環境。

中國花園和日本花園是最受亞裔歡迎的園區，見證了東方園藝的美學和智慧，漫步其中，悠閒寫意，令人流連忘返。在這裡可以領略中日文化和美學的不同，中國蘇式庭園複製了江南景緻，以山水自然和詩畫，融合了人工巧思和雕琢；日本禪意園林以枯山水為代表，表現出簡約、內斂、靜謐與冥想的意境。