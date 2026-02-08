不久前，我開始學習編輯直屏、時長十幾、二十秒的短片（Shorts），放在YouTube 上和朋友分享。內容有狗追松鼠、飛到陽台來搶食的鳥，也有和教會活動有關的片段，還有一些是用人工智能（AI ）生圖App幫我做的動畫片。沒想到，其中一部橘色小貓把一塊大月餅往黃色小狗的嘴裡塞去的誇張短片，不僅博得許多點讚，還無意搭起了一座我和孫子們溝通的新橋梁。

去年中秋 節，雙胞胎孫子們隨父母來我家吃團圓飯。當我找出那部貓咪給狗狗吃月餅的娛樂短片時，大孫子突然瞪大眼睛、興奮地喊了起來：「哇，爺爺，這是你做的嗎？」小孫子說，老師在班上介紹中秋節時，還專門從YouTube上找了這部短視頻給大家看，同學們都對那隻被貓咪「捉弄」的小黃狗表示同情。短片內容是：小狗正張開大嘴要吃月餅，貓咪突然切下一大塊餅塞入狗狗的嘴裡；當狗眼淚直流、滿嘴月餅碎屑像煙火一樣往外噴時，惡作劇的始俑者卻逃之夭夭。接著烏鴉飛來搶食破碎的月餅，中華龍從水中衝出、趕走了烏鴉，狗狗感謝中華龍之際，嫦娥奔向月宮。

我和孫子們重溫這個用AI做出的生動短片，看到主角的表情、動作和光影的搭配都那麼自然，甚至比我想像的更可愛時，不禁想起八十年代初，我創辦「亞美商報」（Asia America Business Journal）的光景。那時我們做圖、排版全靠手工，剪刀、膠水、刀片、螢光筆擺滿桌，一個版面至少要兩三個人合力才能完成。為了調整一張圖的位置，常常剪壞了重來；為了對齊文字，不知道浪費了多少紙張。當年誰能想到，四十年後的今天，只需要輸入幾句簡練的提示（prompt），那些當年不可能做出的動人畫面，就會瞬間出現在螢幕裡。而且AI幾秒鐘內的產品，竟然比我們當年「熬夜加班」的畫面還要細膩、逼真，科技真的像時光機，把過去那些辛苦又笨重的流程瞬間變成回憶。

在吃晚餐後的月餅時，孫子們還一直問我：「你怎麼沒有告訴我們那貓咪後來跑到哪裡了？」「狗狗噴出大塊的月餅，是不是牠的喉嚨不夠大？」「爺爺，你可不可以做一支月餅爆炸的特效呢？」他們充滿好奇、充滿活力的童心，讓我感到十分溫暖。那一刻，我才真正感到：原來AI不只幫我做出一支好笑的視頻，還幫我把孫子的感情拉近了；AI讓我看見了原本以為已經關上的「代際之間的通道」，但因為學會了AI製圖，讓我跟這一代孩子們又多了一個對話的渠道。

如果你問我，AI對老年人最大的意義是什麼？我不會說是科技，不會說是便利，也不會說是效率。我會說：AI幫了我一件非常珍貴的事——它讓我重新進入孫子的世界；它讓我跨過那道原本以為無法跨越的代溝；它讓我和家人之間多了歡笑、多了連結、多了故事。後來，我又用AI生成了孫子們喜歡的卡通形象，製成生日祝福影片。太太說，你現在成了家族群組最受歡迎的「AI爺爺」了。