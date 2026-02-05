那天，我正準備出門參加西雅圖（Seattle）朋友聚會，手機忽然響了一聲，一條簡訊彈出：「您有一張停車單尚未付款，截止日期十月九日，逾期將罰款並加收滯納金。」訊息末尾附有官方樣式的連結，看起來毫無破綻。

我心裡一緊。那天是十月七日，只剩兩天期限，我想著這要是真的罰單 可不能拖，便立刻點開連結。頁面設計逼真，上面印有「停車管理局」標誌與客服電話，我依指示輸入姓名、生日、銀行卡號等資料。付款雖未成功，但我的個資已全部暴露。

上路後，我仍忐忑不安，便致電女兒。她一聽大喊：「媽媽，那是釣魚簡訊，你三個月都在中國，哪來的停車單？」我當場愣住，冷汗直流。

到了朋友家，才發現好幾個人也收到相同訊息，字句一模一樣，我們這才確定這是詐騙 。話題一時轉到各種行騙手法：假快遞退款、銀行升級系統、健保 凍結通知……，手段層出不窮，真假難辨。

我立刻致電銀行凍結帳戶，並親自前往補辦新卡。櫃員說，近來類似事件頻繁，不少人幾分鐘內就被轉走存款。我算幸運，只洩露資料，沒損失金錢。

回家路上，我愈想愈氣，也覺得羞，年紀不小了，竟還會上當。但想想，騙子正是抓住人性的弱點——怕麻煩、怕吃虧、怕惹事，他們用「罰款」、「截止日」製造急迫感，讓人失去判斷。

我想起多年前在中國遇到的一次「小騙局」。那時糧食定量供應，父親用麵粉換米，一天，一個農民上門秤米，袋角破了，用麻繩繫著。秤的時候他腳悄悄踩住麻繩，五斤米少了一斤，父親發現時那人已走遠，只嘆「人心不古」，那句話我記到現在。

幾十年過去，騙術從麻繩變成了網頁，從街頭叫賣變成了簡訊。科技進步了，騙人的方式也更高明，不變的是人心裡那點貪與怕——貪圖方便，害怕麻煩。

這次經驗讓我學到三件事：凡涉及金錢的訊息，必須停下來想一想，政府、銀行或停車機構不會用簡訊要求線上付款。保護個資，不在陌生網頁輸入姓名與卡號，那一串數字可能比錢包更重要。保持冷靜，凡是催你「立刻處理」的訊息，多半是陷阱，只要多想五秒，詐騙就會失效。

朋友笑我：「這次虧得小，教訓大。」我也笑了。受騙雖丟臉，但若能記住這堂課，也算值得。畢竟，在真假難辨的時代，最可靠的防線，不是銀行系統，而是我們自己的頭腦。