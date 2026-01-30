我的頻道

紀念碑下跨年

紀念碑上的投影。（圖／作者雨文提供）
去年年底，開車時聽新聞說十二月三十一日華盛頓紀念碑將會有投影跨年活動，慶祝美利堅建國兩百五十年，回家後馬上和先生說定國家廣場去跨年。

從家開車走十六街到華盛頓特區中心也就十五公里左右，因為路邊停車位不多，我們決定早點出發，晚上九時出門。一路上車輛不算多，估計要去參加朋友家跨年聚會的人還未動身，我們駕車慢行，沿路教堂聖誕樹閃著溫暖的金光，十六街有幾戶人家門前的聖誕裝飾紅紅綠綠，聖誕老人在魯道夫前喜氣洋洋向行人揮手。

我們在紅十字會大樓前找到停車位，此處離華盛頓紀念碑不算太遠。路過國家聖誕樹時，因為已經過了十時，主聖誕樹上的燈已經熄滅，但周圍代表各州的小聖誕樹上掛著白色球飾，依然清晰可見。順著白色欄杆望去，傑佛遜紀念堂的白色穹頂在遠處呼應。

每年人們幾乎都去紐約時代廣場看大球落下慶祝跨年，今年是第一次華盛頓紀念碑有四面投影，動態講述美國建國歷史，開啟建國兩百五十周年慶祝活動。我拍下的第一張照片，就是紅藍白國旗底色上有二五○字樣的投影。

我好奇，紀念碑不是一塊平板，如何把一個畫面變成環繞紀念碑四面的投影呢？現代科技是這樣解決的：用雷射掃描技術建立紀念碑精確三D模型，根據每個細節設計影像內容，確保其與紀念碑的形狀完美契合；多台高功率投影機布置在國家廣場周圍，再精確地融合所有投影圖像，打造出環繞整個紀念碑的無縫大型視覺體驗。

我們在紀念碑下找了個好角度，可以同時看見兩面。紀念碑上的投影時而緩慢，時而快速變換，從歐洲移民乘船踏上美洲大陸開始，講述了先人們在費城制定憲法、向西部地區發展、萊特兄弟和愛迪生等的工業發明、美國航天事業成就、當今互聯網以及AI的未來展望等。藉由色彩、光影、動態、音樂、解說，夜幕下高聳的華盛頓紀念碑成為速讀美國歷史的宣傳短片，當星條旗出現時，許多人都以它為背景拍照留念。

過了晚上十一時半，廣場上的人愈來愈多，有一家老小一起的，有父親讓小孩騎在肩頭的，還有三五成群的大學生、成雙成對的戀人，原先席地而坐的人也都站起身來。十一時五十五分，紅色和藍色圓點拖著長長尾巴，如蝌蚪般從紀念碑底部向上升騰，到頂部後化為白色凝聚在一起，紀念碑上打出六十秒倒數計時，人群的情緒愈來愈激動。當數字十出現，大家一起大聲倒數：「三、二、一、零！」焰火騰空而起，音樂奏響，人群歡呼，華盛頓紀念碑變成一支巨大的生日蠟燭，在五彩煙花襯托下，揭開二○二六年美利堅合眾國兩百五十周年慶典序幕。

在焰火照耀下，我看見不同膚色的人臉上都洋溢著由衷的笑容。寒冷的冬夜裡，在華盛頓紀念碑下跨入新年的人們心中是暖的。

