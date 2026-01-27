旅行時，我喜歡尋找文化與生命的連結，而與動物的偶遇，常成為自然的開端。最常見的是貓，牠們躺在路邊曬太陽，或在露天餐廳的椅腳邊磨蹭，牠們的隨性，令人放鬆。

那次造訪摩洛哥首都拉巴特（Rabat），也遇見了一群貓。皇宮雖不對外開放，門外一群流浪貓卻自成景點，伸著懶腰，偶爾「喵喵」幾聲。更吸引我目光的，是那些在高處築巢的鸛，牠們在煙囪上、屋脊邊或電線桿頂築巢，俯瞰塵世萬象，與地面上曬太陽的貓兒形成有趣對比，共同編織出人與動物共享的恬靜日常。

鸛常代表新生命與好運。望著眼前的鸛巢，我想起兒子出生時，我們曾在門前樹下放了一隻紙板做的鸛，大嘴上銜著一個藍色包袱，象徵送來了男嬰。在摩洛哥，我第一次看見真正的鸛，以及牠們親手築起的家。

我們搭車一路來到色彩與香氣交織的馬拉喀什（Marrakesh），街頭氣氛帶著一絲魔幻。露天市集中，攤位林立，販售香料、食物、織品及各類用品，其中最吸睛的，是地上蜿蜒游動、昂首吐信的眼鏡蛇。我怕蛇，只敢遠遠觀望。那如夢似幻的場景，讓我恍如闖進「一千零一夜」的篇章，而當地人對蛇習以為常，神情淡定。

真正將我拉入時間深處的，是非斯古城的麥地那（Medina）。那是一座建於九世紀的迷宮之城，擁有九千條巷道，彎曲交錯，各類商店鋪陳其中。城內無車，只能步行，毛驢是唯一的搬運工，踏著穩定的步伐從我們身旁經過，背上的貨物散發出皮革與香料混合的氣息。聲音、色彩、氣味與步調緩緩流動，如同歷史的脈搏，將我悄然納入它千年的懷抱。

進城前，導遊再三叮囑我們緊跟隊伍，否則極易走失，一旦脫隊，幾乎不可能自行找到出口。我們小心翼翼地跟隨，亦步亦趨，生怕成了麥地那裡迷失的旅人。

我們還參觀了皮革工坊。站在高處俯瞰，下方一缸缸染料宛如打翻的調色盤，紅如罌粟，橙似落日，藍綠交錯如沙漠夜空。染缸中，工人赤腳站立，緩緩踩踏皮革，使染料均勻滲入。據說，這是全世界少數仍使用古法製作的工坊。我駐足觀望時，一名年輕工人恰好抬頭，與我四目交接，他微微一笑，那笑容中有著勞動者的自信。文化的重量，往往就承載在這樣一雙雙辛勤的腳下。

卡薩布蘭卡（Casablanca）的哈桑二世清真寺也令人驚艷。寺廟有三分之一佇立於大西洋海面上，與天接壤，與海對話，雪白外牆在陽光下閃耀，與湛藍海水交相輝映。那一刻，我不由得想起多年前走訪歐洲時，從一座教堂進入另一座，在每個祭台前靜默祈禱、獻上心香一柱時的感動。無論何種宗教，高聳的殿宇與廣闊的神聖空間，總能喚起人內心的敬仰與虔誠。

那是一趟穿越時空邊界的旅程，從現代的起點出發，踏入歷史的皺褶。我走過石板路、仰望寺塔，也與動物們短暫相遇。這些獨特的景觀提醒我，文化邊界雖有疆域之分，卻也能在現實與想像之間不斷接納與延伸。

那段異地的千年時光，帶我穿越過心靈的隧道，與一個更懂得聆聽與感受的自己相遇，在過往的足音裡，輕輕安放了沉靜與溫柔。