我七○年代來到美國，就在新澤西 落地生根，包括求學攻讀研究所，學成後順利找到工作，然後生兒育女，安居樂業，如今退休 了，也順理成章地留在新澤西。女兒在紐約市（New York），見面不困難，這裡環境熟悉，多年來累積了一些朋友。

此地天氣四季分明，有著百花齊放明媚美麗的春天、欣欣向榮生機勃勃的夏天、色彩繽紛美麗變色的秋天、雪花飄落銀裝素裹的冬天。許多親戚朋友都在加州 殷殷招手，希望我搬到那裡退休養老，我說你們那裡季節沒有變化，四季如春，總是陽光普照，對我而言單調無聊，而且房價高不可攀，我還是留在此地知足常樂算了。

退休後我搬到一個成人社區，居民要五十五歲以上，剛搬來時正是新冠疫情猖狂之時，鄰居不敢靠近，只能遠距離打招呼，俱樂部關閉，所有活動停擺，大家都深居簡出。後來生活慢慢開始恢復正常，這裡各式各樣的人都有，活動也是五花八門，還有很多社團，也舉辦社交活動，例如夏季運動會、坐巴士去觀賞百老匯表演、一日或多日旅遊、邀請名人來歌舞表演等，除此之外，每周固定有各種遊戲和運動活動，也有各種假日派對，總而言之，有興趣的話，不愁沒事做。

我幾個月前開始每天早上練太極，跟著資深的太極高手依樣畫葫蘆，如今略懂皮毛，雖然距離真正入門掌握精髓還差得遠，但勤能補拙，活到老學到老，這種老祖宗的智慧結晶，對現代緊張快速的節奏有平衡協調的作用。一日之計在於晨，我的一晨之計在太極，想到爸爸生前每天清晨打太極，我當時覺得手腳在空中緩慢比畫，哪裡稱得上運動？現在想來真是年幼無知、孤陋寡聞了。

我也是室内游泳池的常客，在游泳池裡如魚得水，縱橫四海，樂在其中。天氣好時，呼朋引伴，黃昏時一起散步，邊走邊聊又健身，堪稱一大樂事。有時看到一些鹿從林間跑出來，牠們對於人群習以為常，和我們大眼瞪小眼，誰也不怕誰，挺有趣的。

社區裡的華人朋友組織了每個月的午餐聚會，眾人除了大快朵頤一番，還趁機聊聊近況，互相交換信、傳閱兒孫照片、分享養生經驗；若有人家裡有需要幫忙或者要搭便車時，總有人義不容辭。出門時只需要交代鄰居幫忙留意門戶，不必擔心。

我們幾個喜歡觀看電視劇的大媽們，物以類聚，經常熱烈討論最近當紅的電視劇，都成了影評人，從現代劇、古裝劇、警匪劇、穿越劇都來者不拒，上癮程度簡直欲罷不能，我戲稱是「鴉片聯盟」。成員中有一名影視達人，我尊稱她為「鴉片代理人」，她經常提供我們新的精神食糧，獨樂樂不如眾樂樂。

母親生前住在加州一家老人公寓，每天晚上固定時間看韓劇，有時我打電話給她，她語氣急促、心不在焉地說：「現在在追劇，正在緊張處，不能說了。」隨即掛斷電話，一副「非誠勿擾」的姿態。媽媽還會利用廣告時間，和同好們在電話中討論劇中人，分析劇情走向，十分專注投入。爸爸媽媽都長壽，活到將近百歲，晚年沒有失智，手腳俐落，相信與他們熱愛生命、積極樂觀的生活態度有關。

所謂遠親不如近鄰，我在這裡的退休生活能遇到有緣之人，敦親睦鄰、守望相助，但願大家一起保持愉快的心境及健康的身體，共同優雅歡樂地度過晚年。