黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

北非諜影

宋原
當女兒說準備帶老公與我去摩洛哥旅遊時，卡薩布蘭卡（Casablanca）立即閃進腦海，並不是因為它是摩洛哥的大城市，而是一部經典的電影，片名就叫「Casablanca」，台灣譯作「北非諜影」。

我沒有機會看這部電影，但我知道它曾經風靡全球，得過一九四四年奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本獎，是美國影史上叫好又叫座的一部愛情片，女主角英格麗褒曼（Ingrid Bergman）在螢幕上盡顯魅力，因此成為銀幕情人，紅極一時。

上網搜尋，這部電影是一九四二年拍攝的，當時已是二戰期間，劇情敘述一名玩世不恭的美國人銳克 ( Rick ) 在卡薩布蘭卡開了一家酒吧，他與昔日舊愛的戀情也在這裡重燃，影片最後，銳克忍痛看著情人與他人離開，結局十分淒美。

飛往摩洛哥航班的影片庫中，居然有這部黑白電影，我興奮地打開，可惜飛機引擎聲音太大，就算戴上耳機也聽不太清楚，又沒有字幕，我勉勉強強地大致看完。

卡薩布蘭卡是我們摩洛哥之行壓軸的一日遊，一部中型旅遊車配有司機和導遊，旅客除了女兒一家和我倆共七人，還有一對來自洛杉磯（Los Angeles）的菲律賓中年夫妻。導遊說明，一日遊共有十個景點，第一個景點就是銳克開的酒吧，等不及導遊解說，我已經摩拳擦掌，興奮至極。

車行約十分鐘，司機小心地把車停在路邊，這間店面對港口，位在橫直馬路的交通要道上，路上車流不斷，導遊說因不能久停，只給我們十分鐘遊覽拍照。

這是一棟兩層樓的白色建築，外觀並不出色，門口左右兩邊各有一棵又高又直的棕櫚樹，頗具特色。全車的人拍了幾張相片便回車裡了，只有我像猴子一樣，從東邊蹦到西邊，西邊又竄回東邊，拍完相片拍視頻，興奮異常。    

上車後，導遊笑咪咪地對我說：「妳不會認為電影在這裡拍的吧？很多人也都誤解，其實電影是在好萊塢片場拍攝的。」原來，因為電影太值得人回味，一名美國前外交官退休後，集資複製了和電影一樣場景的酒吧，如今已經成為卡薩布蘭卡頗負盛名的觀光景區，如果想要入內進餐，更是要早早訂位，一位難求。

環顧車內，除了我激情難抑，其他人都是平常心，令我微感羞澀。但這是我青春時期對男女情愛的憧憬，回味只有無窮的美麗，他們不懂。

李奧納多獲棕櫚泉成就獎 度假遇委國禁航 無法趕回領獎

跨年夜酒吧惡火 多名青少年罹難 瑞士9日全國鳴鐘哀悼

新年首周末 「阿凡達3：火與燼」票房愈燒愈旺

新年首周末「阿凡達3：火與燼」票房愈燒愈旺 連3周冠軍

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

