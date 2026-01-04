多年前一個烏雲密布的早晨，大雨倏忽從天空炸下來，我開始巡視家中門窗，除了雨聲之外，我還聽到嘩啦嘩啦的水聲，且似乎愈來愈大，我感覺不太對勁，逐步循聲至地下室查看。原來是其中一個抽水馬達故障嗡嗡作響，眼見排水處的水位不斷升高，水從一面牆的縫隙如噴泉般地汨汨而出，來勢洶洶。

我連忙急電正前往上班的先生，他隨後向公司請假折返，但說時遲那時快，水很快淹到地面，沒多久就從腳踝的位置到達膝蓋。我幾乎來不及搬運任何物品，等到先生趕到家時，地下室已汪洋一片，各種裝書與玩具的箱子、桌椅、簡便的置物架東倒西歪，在冰冷混濁的水裡載浮載沉，所幸洗衣機與烘衣機座落在稍高的檯子，尚安然無恙。

我們火速到附近的工具店租借兩台抽水馬達，花費五、六個小時才把水抽乾，還好雨勢漸小，最終停歇，也解除了淹水危機。忙碌了大半天，我和先生精疲力竭，要梳洗時才發現熱水器失靈，趕緊用瓦斯爐燒水，讓小孩優先使用。隔天聯絡幾家維修公司，卻都因為人手不足，沒有辦法很快過來處理。我們繼續進行清潔消毒大業，用黏著劑與防水漆刷補牆縫牆面，還上網研究熱水器的構造，初步了解是因為控制器泡水，加上點火芯潮溼導致無法運作；為了安全起見，我們還是靜候維修人員的到來，他們將馬達與熱水器一一修繕，生活總算恢復正常。

前陣子暴雨又來襲，看到新聞得知紐約州 （New York）與賓州 （Pennsylvania）多處積水成災，住在新澤西州 （New Jersey）的我們也受到了影響。當時原本預計一個小時就能到家的先生，每隔一段時間就來電告知必須改道延遲，還好車子是加滿油的，他遵從沿途交警人員的指示，耐心觀察並緩慢行駛。即便如此，先生在車輪深陷於水的塞車過程中不免緊張，也目睹幾個善心民眾淋著大雨，隻身泡在馬路的深窪處，為了避免後面不知情的車輛判斷錯誤，揮手禁止車輛前行。有驚無險，在經過車子涉水三個多小時後，先生總算平安到家。這些經驗讓我體認到，重要的設備工具需要定期檢查維護，然而天有不測風雲，出門前更需要隨時留意氣象與警報訊息，彈性調整計畫，以策安全。