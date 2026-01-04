經過一年的努力，我家前院的改造項目終於成功。改成草地的林地，現在綠油油一片，不但和附近的草皮同一個顏色，地形也完全融入大環境，完全看不出曾經有林地的痕跡。

我家前院的一小片林地原有三棵大樹，都是白蠟樹，去年因遭蟲害，全部死去，我請人把死樹砍了，樹根磨平。原本的林地樹幹雄偉，枝葉茂盛，立刻變成空地，什麼都沒有了。

有人建議在空地上種回大樹；有人說矮小的灌木叢也不錯；也有人喜歡花，建議把林地變花圃。我們年紀大，怕保養麻煩，乾脆什麼都不種，就只種草。一般草坪維護公司可以幫人種草，但不能保證草種一定會發芽，因為種草這行要靠天吃飯；要保證成功，只能靠自己，幸好我過去有種草成功的經驗，可以擔當大任。

去年夏、秋之際，我請了割草工人把林地上磨平樹根產生的木屑清除乾淨。三棵大樹產生的木屑不少，這是個體力活，工人把木屑裝滿一卡車運走。

春、秋兩季溫度適中，是本地種草的時節。我買了十袋表土，每袋表土四十磅重，開始調製我的特殊配方。

表土我堅持用一個全國性的品牌，因為是很純的黑土，品質好，以前成功過。草種分三種：陽光、樹蔭、半陽半蔭，前者適合日照充足的草坪；後者適合樹蔭多，日照不足的地方；最後一種則是一半一半的混合。我選的是適合樹蔭多的草種。

另外，草種本身要廠商加有覆蓋物，覆蓋物是薄薄一層像衛生紙的東西，能夠保持水分，以利發芽。當草種撒在地上，鳥兒會以為是人類在替牠們準備晚餐，而有覆蓋物的草種難以下嚥，略有防鳥的功能。古老的種草方法是撒乾稻草覆蓋草種，不但防止鳥來吃，也能幫助維持水分。雖然乾稻草比草種本身的覆蓋物更能有效地防鳥，但我怕麻煩，沒用到乾稻草。

我的草地有些地方可以看到青苔，代表土質酸化，所以我的表土除了草種，也混入鹼性石灰顆粒抗酸。石灰是化學原料，牌子不需太講究。將表土、草種、石灰混好，我就可以種草了。

我是老人，工作量是一天混、種兩袋表土。去年秋天種草之後，新澤西州 (New Jersey)正巧碰上數十年一遇的大乾旱，第一批種的草種趕上三天下雨，一周後就發芽，然後連續十二周無雨，雖然我每天拿自來水管去澆地，也不發芽。

過了冬天，今年三月一解凍，我又買了十袋表土，重新混土撒種。四月開始下第一場春雨，林地的草開始多起來，我繼續混土去補仍然光禿之處，然後等待下雨。老天也合作，每一、兩星期都下雨。到了六月初，林地的草相當茂盛，沒有光禿的地方。到了今年夏天，林地改草地就此大功告成。