孫子龍寶年紀才五個多月，卻擁有三輛嬰兒車。第一輛是兒子兒媳買的，初次當爸媽讓他們既激動又慌亂，嬰兒用品買了一堆，加上外公外婆提前趕來美國，帶了許多衣服和玩具，龍寶還未問世，就擁有了半個房間的私人物品，這其中當然包括嬰兒車。這輛車價值一百多美元，最大的特點是車身可從車架卸下、前後調轉方向，以避免加州 （California）強烈的陽光直射嬰兒。龍寶出生十幾天時第一次坐了這輛車，說是坐，其實是躺，只是推著在院子裡走走。

第二輛是Demetri夫婦贈送的。Demetri教授是兒子的博士導師，對他頗為器重。十年前，他參加兒子婚禮，以恩師高看愛徒的方式發表了熱情的致辭；兒子後來成為他的同事，他們夫婦對兒子兒媳非常愛護，在工作、生活及學術上給予很多關心和幫助。我曾在一次家庭聚會上對Demetri夫婦說：「我們做父母的雖然常年不在孩子身邊，但因為有你們給予我孩子很多關愛，我們非常感謝。」

Demetri夫婦在龍寶出生後幾天，就把自家孩子用過的嬰兒車送了過來。那輛車車身較長，遮陽篷也足夠覆蓋車身，車輪用的是充氣輪胎，減震效果極佳。雖不是新車，但車況和性能尚好；送來時車上還放了一堆新買的嬰兒用品。

又過一個月，龍寶似乎再不滿足於躺平在嬰兒車上仰視天空了。這兩輛小車雖然都能調節座椅角度，但龍寶坐起來時，不是後背或頸部有點懸空，就是小腿受到擠壓，身體總處於一個不太舒服的位置。兒子覺得這不是一件小事，關係到孩子的脊椎發育，於是，小倆口決定為龍寶再購一輛嬰兒車。

第三輛車是個大品牌，價格是第一輛的十倍多，不僅可以卸下車身調轉方向，還有效地解決了前兩輛車的不足。龍寶無論躺下還是坐起，座椅始終都與後背貼合，膝部以下位置也可以自由調節，小腿伸直或放下都很舒適；尤其是設計了安全扶手，龍寶抓著它增加了安全感。在路上，龍寶神氣得就像閱兵 的大將軍。兒子說，這一款簡直算得上嬰兒車中的Aston Martin。

龍寶被我們推著，在橙縣（Orange County）社區的小公園轉悠，看看這裡，瞅瞅那裡，顯得很自在。我想起兒子小時候也有過一輛嬰兒車，但我小時候沒有；而我父親那一輩，還不知道什麼叫嬰兒車。世事也就僅僅幾十年光陰，三四代人的生活已然發生了本質的改變。

隨著第三輛嬰兒車來到這個家，之前那兩輛就被冷落了，我建議孩子們找機會把它們捐獻出去。我知道，嬰兒車不僅是嬰兒使用，還有他用。在洛杉磯國際機場 （LAX），我就見過一個流浪的老婦人深夜推著一輛嬰兒車艱難前行，車身上叮叮噹噹掛滿了她破破爛爛的家當。

「但覺眼前生意滿，須知世上苦人多」，我們看著自己的小寶貝沐浴在幸福之中，也該想到，還有人生活在匱乏裡，當力所能及地給予他人一份人性之愛才是。