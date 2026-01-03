小孫女Julia，我們稱她為「若蓮」，因為大家期望她聰慧，美麗如蓮花，成為亭亭玉立的天之驕女。

去年夏天，若蓮才滿十一歲，南加州 （Southern California）的小學籌畫音樂劇「綠野仙蹤」，全體畢業生都參與試鏡選拔。若蓮除了學業名列前茅，也是棍網球的明星，更頗具音樂舞蹈的才能，能即興演唱各種歌曲。然而，在試演選拔賽中，她所獲淒慘，連女主角桃樂絲的寵物 犬「多多」的角色都沒拿到。媳婦說，若蓮被選中演幾個小角色，即便如此，她仍興致勃勃，發給親友邀請函及戲票，更附短訊提醒，「若蓮會演下列角色：烏鴉、蒙奇根人、奇翼猴、奧茲人及貓。」

當天，學校禮堂人山人海，我們更是盛裝出席，捧著玫瑰花及絨毛玩具，共襄盛舉。舞台帳幕徐徐拉開，台上的桃樂絲梳著長辮，一副淳樸陽光農家女的樣子，多多更是全身狗狗打扮，真像極了綠野仙蹤電影裡的茱蒂嘉蘭（Judy Garland）及多多。她更高歌「飛越彩虹 （Over the Rainbow）」一曲，委婉動聽，把觀眾完全拉進這家喻戶曉音樂劇中的世界。

第一幕：一陣暴風雨把桃樂絲及多多帶到了奇幻的蒙奇根園。我們立即注意到若蓮，她穿粉色格子海軍服，戴法式貝雷帽，與一大群多釆多姿的蒙奇根小人載歌載舞。她臉上充滿投入戲劇的笑容與興奮，帥氣忘我地歡唱起舞。最後眾人合唱「沿著黃磚路走（Follow the Yellow Brick Road）」，歡送桃樂絲及多多去找 魔法師。

呆站在麥田中的稻草人拉開音樂劇的第二幕，三隻烏鴉飛撲過來，圍著可憐的他。烏鴉們踏著誇張的舞步，呱呱呱地嘲弄著沒腦袋的稻草人。若蓮穿著華麗的黑色鳥裝，戴著面具及羽冠，演得凶巴巴的，最後全被桃樂絲及多多斥責逼退。

第三幕時，桃樂絲勇敢地直闖綠野，一路上遇到沒心的鐵皮人以及沒膽量的雄獅。若蓮畫著猴臉，肩掛沉重的長翅膀，與十多隻怪猴從陰暗的森林吱吱喳喳地飛衝出來，嚇壞了膽小的雄獅，更把桃樂絲及多多關入魔女的城堡中。當大家同心協力，以機智計謀消滅了西方魔女，拯救桃樂絲時，若蓮居然又畫上貓臉，喵喵喵地追著衝去嚇多多。

結局時，若蓮終於露出清秀的小臉蛋，換上淺綠的少女服飾，變成奧茲國中可親的一員。全體演員狂舞歡唱，最後以祥和的大合唱「歡樂的奧茲園」完滿謝幕。稻草人、鐵皮人、雄獅都證明了自己的智慧、愛心與勇氣，護送桃樂絲及多多返回堪薩斯的家。

下了台，若蓮捧著花束及小禮物，與同學們一同歡笑，並接受大家的讚賞。對我們來說，這是一場多麼另類的表演，若蓮雖然演的是跑龍套的角色，連一句台詞都沒有，但她不自卑氣餒，反而全力以赴。她擁抱每個微不足道的角色，展現出真情的表演，自得其樂，心滿意足，歡欣鼓舞。

十一歲的小孫女著實給我這老阿公上了一課：人生跌宕起伏，我們都要做好自己，盡力為之，擁抱樂趣，盡情享受著人生。在「不可輸在起跑點」、「一定要贏」、「輸不起」等觀念橫行及推崇功利的今日，我們可要特別珍惜孩子們純真無瑕的成長空間及歷程。