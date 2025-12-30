女兒希倫尋尋覓覓、挑挑選選，最後才碰到緣訂三生的良人，那年她已經四十多歲，兩人都是第一次結婚，沒有任何包袱，彼此志同道合，恩愛無比，得到了上帝賜給他們的遲來祝福。

他們等了三年，終於在新冠疫情 後期舉辦婚禮，地點訂在加州 中部的小鎮蒙特利（Monterey），婚禮前兩天，在婚禮前夕的宴會上，我才第一次見到從佛羅里達州坦帕（Tampa）來的親家母希莉雅。

希莉雅身材瘦小，燙染金色短髮，穿著深藍色閃亮的套裝，腿有點因膝蓋不好的高低落差，拿著一根漂亮的銀色拐杖，神情比較嚴肅，但笑容還是溫柔真誠。希莉雅和她的女友被安排與我們同桌，大家客氣寒喧一番，彼此恭喜兒女覓得意中人，相言甚歡。

希莉雅年輕時人漂亮、歌唱得好，好像曾灌過唱片，大學時轉攻教育，畢業後服務教育界，桃李滿天下，當了四十年校長直到退休 。期間結婚生子，在兒子六、七歲時離婚，從此成為單親媽媽。

婚禮那天，她宣讀為新人做的一首長詩，我簡譯如下：「愛需要時間相處溝通培養才能成正果，雖然希倫一開始便認知我兒子的優秀，但我做媽媽的知道，他從小就有自己的主見，愛情開花结果，只能耐心等待。他熱愛電影，電影事業成為他人生中心，一路走來，專注工作使他在心愛的職業領域中獲得成功，幸好希倫使他們的愛情成熟，緣定終身。今天他們在婚禮中彼此宣誓相愛相屬，我全心祝福他們一輩子快樂滿滿。」

婚禮次日，她們便回佛羅里達去了。之後我們在電子郵件上時常往來，在節日時交換禮物，不論是在我手術住院的那十天中，還是兩次大颱風橫掃坦帕時，我們都互相真誠親愛地關懷對方，並感謝神守護大家平安無事。

二○二四年感恩節前兩個月，我們邀請希莉雅來我家過節，但她說因為她腳腫，加上牙齒也有問題，醫師認為腳腫可能是心臟藥的分量問題，需要減藥後再觀察，所以要等結果如何才能決定能否應邀來加州。

十月初的一天早上，女婿忽然接獲通知，希莉雅因血壓過低送醫，要馬上進行緊急心臟手術。女婿立即從洛杉磯（Los Angeles）飛往佛羅里達，女兒此時人在華盛頓州的聖胡安群島（San Juan Island）拜訪老師，接訊後也以最快速度過去與他會合。

傍晚時和女兒通電話，才知道女婿趕到醫院時，希莉雅手術已失敗，女婿來不及見她最後一面。

被突然而來的惡耗震驚，我腦海一片混亂，想到這對母子沒有道別就永遠分離，情何以堪？但在悲哀中又想到，希莉雅沒有受到病痛長期折磨摧殘；且做為母親，她知道她的獨生兒子已經結婚，有一個恩愛相親的妻子，妻子背後的家族也都歡迎他成為一家人，他在世界上不是無親無故，知道子女有家、有相愛的伴侶扶持，也可以安心了。

希莉雅，我們都愛妳的兒子，願妳天國安息。